Ngày 8/5, tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo, Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự lễ khai mạc và phiên họp toàn thể của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị với việc ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.

Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế biến động phức tạp hiện nay, hội nghị là dịp quan trọng để các lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá cũng như các biện pháp thiết thực để giúp ASEAN và từng nước thành viên ứng phó với các thách thức đa chiều.

Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Nhật Bắc

Philippines trong vai trò nước Chủ tịch ASEAN 2026 sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, phát huy vai trò trung tâm, tinh thần tương trợ, tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên và với các đối tác để ứng phó hiệu quả với thách thức, duy trì đà hợp tác, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn cộng đồng ASEAN.

Tại phiên họp toàn thể, các lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá về các tác động tiêu cực của những biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới, nhất là xung đột ở Trung Đông, đối với hòa bình, ổn định, chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, đe dọa tính mạng dân thường.

Các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và các nguyên tắc quan trọng về thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Các lãnh đạo cũng chia sẻ và ủng hộ các định hướng và ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung" với 3 trọng tâm lớn, bao gồm: hợp tác ứng phó với các thách thức phi truyền thống làm mỏ neo cho hòa bình và ổn định khu vực; lấy kết nối kinh tế, số hóa, phát triển bao trùm và bền vững làm động lực phát triển hành lang thịnh vượng; lấy người dân ASEAN là trọng tâm cho phát triển Cộng đồng.

Các nước ASEAN cần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả triển khai các kế hoạch và chương trình hợp tác, nhất là về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng và hỗ trợ người dân ASEAN.

3 đề xuất của Việt Nam

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trước những thách thức mang tính liên thông, đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là "có bị ảnh hưởng hay không?" mà là ASEAN sẽ "ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao?". Theo đó, Thủ tướng nêu 3 đề xuất lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp toàn thể của hội nghị cấp cao ASEAN. Ảnh: Nhật Bắc

Trước hết, Thủ tướng cho rằng cần tập trung nguồn lực nhằm bảo đảm các nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Trong đó, Thủ tướng nêu về việc phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất Kế hoạch hành động hợp tác Năng lượng ASEAN giai đoạn 2026-2030, Lưới điện ASEAN và Hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN.

Đồng thời, theo Thủ tướng, cần đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến; nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN.

Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến của Philippines. Ảnh: Nhật Bắc

Cuối cùng, Thủ tướng kêu gọi tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp cũng như tiếp tục phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN nhằm bảo đảm các cam kết khu vực được triển khai liên tục, đồng bộ và hiệu quả.

Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời.

Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, hội nghị thảo luận, nhất trí ra Tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các Hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông; thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực, chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động, thực thi cao.