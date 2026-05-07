Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới và bày tỏ mong muốn hợp tác với Thủ tướng để thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2025, Quốc vương khẳng định đây là một chuyến thăm rất thực chất và hết sức hài lòng về những kết quả đã đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả, thực chất Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027; duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, xem xét thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại; củng cố hợp tác trong đánh bắt thủy, hải sản.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định Brunei ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, Quốc vương cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác thương mại và năng lượng.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhiệt liệt chúc mừng và hoan nghênh Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác Chiến lược Philippines và Việt Nam.

Tổng thống Philippines cảm ơn sự phối hợp tích cực của Việt Nam trong năm Philippines giữ chức Chủ tịch ASEAN. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược. Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng thống Philippines mong muốn phối hợp với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh hơn hợp tác kinh tế, thương mại nội khối, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng thống cho rằng hai nước có nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh - quốc phòng, du lịch, giao lưu nhân dân; mong muốn có thêm các đường bay thẳng giữa các thành phố hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí đề nghị thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược, trong đó tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD; tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Quan hệ hai nước tiếp tục tiến triển thực chất, trao đổi đoàn các cấp diễn ra sôi động. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch thương mại hai chiều trong quý 1/2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Nhật Bắc

Hai bên nhất trí kiên định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia; coi an ninh chính trị của nước này cũng góp phần giữ vững an ninh, ổn định và phát triển của nước kia. Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy sớm việc thống nhất Đề án "Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế" đến năm 2035, tầm nhìn 2050; thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc TPHCM/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh…

Hai Thủ tướng cũng khẳng định tiếp tục xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc phối hợp bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển.

Gặp Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực.

Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực, cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ và hỗ trợ Timor-Leste.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Timor-Leste mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục - đào tạo. Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao dự án Telemor của Tập đoàn Viettel triển khai tại Timor-Leste - biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên khai thác tốt những dư địa, tiềm năng hợp tác, nhất là đầu tư, thương mại, viễn thông, công nghệ số, năng lượng và dầu khí, thủy sản và chế biến thực phẩm. Thủ tướng đề nghị Chính phủ Timor-Leste tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hoạt động.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste trong việc phát triển kinh tế, xây dựng các chính sách hỗ trợ, cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại các cuộc gặp song phương, Thủ tướng và các lãnh đạo ASEAN đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp quan điểm trong khuôn khổ ASEAN và Liên Hợp Quốc, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực.

Thủ tướng cũng trân trọng mời các lãnh đạo tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6.