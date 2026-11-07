Không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, miền Bắc và từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh vẫn có mưa rào và giông rải rác, trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Thời tiết hôm nay 7/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và giông. Gió đông cấp 2-3 29-31 độ 23-25 độ Tây Bắc Bộ Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ Đông Bắc Bộ Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3 29-32 độ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2-3 29-32 độ 22-25 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 18-21 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-34 độ 23-26 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 32-34 độ 24-26 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu và lệch Đông nên ngày 7/11, Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông; trời dịu mát với mức nhiệt cao nhất khoảng 32-32 độ.

Đáng lưu ý, hiện nay (7/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh mạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, nhiều nơi mưa rào rải rác. Ảnh: Nam Khánh

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ đêm 8/11, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/11, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và giông; nhiệt độ cao nhất duy trì 29-31 độ, trời mát.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ chiều tối ngày 8 đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Miền Trung sắp mưa lớn diện rộng

Ngày 7/11, từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).