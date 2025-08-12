Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển.

Theo quy hoạch, hệ thống đường bộ ven biển có tổng chiều dài khoảng 2.838km, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa các tuyến quốc lộ và các tuyến đường địa phương. Đến nay, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 1.397km, đang thi công xây dựng trên 633km, chưa đầu tư hoặc đang được chuẩn bị đầu tư trên 808km.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành trong công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức triển khai các dự án đường bộ ven biển trong thời gian vừa qua, đến nay đã đạt và vượt mục tiêu cả nước có trên 1.000km đường bộ ven biển vào năm 2025.

Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư để hoàn chỉnh toàn tuyến đường ven biển còn chưa đồng bộ, chưa liền mạch nên hiệu quả tổng thể liên kết khu vực, vùng của tuyến đường còn hạn chế.

Hoàn thành tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang trước năm 2030

Thủ tướng yêu cầu các địa phương xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư để sớm hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bố trí các nguồn lực hợp pháp.

Cần cụ thể hóa nhiệm vụ hoàn thành các dự án đường ven biển vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 để làm mục tiêu phấn đấu.

TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang... cần chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ. Ngoài ra, cần có các giải pháp kỹ thuật cần thiết để rút ngắn thời gian hoàn thành, nâng cao chất lượng, đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm vượt tiến độ tối thiểu 3 tháng. Riêng đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/12.

TPHCM, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang... rà soát ưu tiên bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp các đoạn tuyến đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các địa phương này cũng cần đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư (đặc biệt các dự án ODA) để triển khai thi công xây dựng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang trước năm 2030.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bãi đổ thải vật liệu, cung cấp vật liệu xây dựng thông thường...

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn để hỗ trợ bố trí vốn đối với các đoạn tuyến chưa được chuẩn bị đầu tư; hỗ trợ địa phương đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án ODA dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Bộ Xây dựng tổng hợp, theo dõi, nắm bắt tình hình, chủ động đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền nếu có.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền.