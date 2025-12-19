Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Công Thương, chiều 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Cùng với đó, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập là điểm sáng, củng cố được môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, uy tín và vị thế của đất nước được nâng cao.

Trong thành công chung của cả nước, có sự đóng góp hết sức quan trọng, toàn diện của ngành công thương. Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành công thương đạt được trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng khái quát những thành tựu, kết quả của ngành công thương: Công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; thương mại được mở rộng và nâng cao; thị trường đa dạng và bền vững; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tổ chức cán bộ tinh - gọn - mạnh.

Thủ tướng nhận định ngành công thương đã trưởng thành hơn trong 5 năm qua. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thời gian tới, dự báo tình hình tiếp tục khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng cơ bản đồng tình với định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ Công Thương đã xác định.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục bám sát tình hình, nghiên cứu thêm một số nội dung về 3 xu hướng lớn. Theo đó, xu hướng phân tách, phân mảnh, căng thẳng địa chính trị, các vấn đề an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục tác động mạnh tới khu vực và nước ta; trong bối cảnh Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, độ mở lớn.

Cùng với đó là xu thế tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu đang chững lại, liệu có xu hướng hồi phục không trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang bị đe doạ; xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu.

Năm 2026, với yêu cầu cao hơn, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nêu rõ, ngành công thương phải đạt tăng trưởng 2 con số, Bộ Công Thương phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là xuất khẩu và tiêu dùng (2 trong 3 động lực tăng trưởng, cùng với đầu tư), đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành công thương thực hiện "6 tiên phong": Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng; tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên; tiên phong trong phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.

Làm rõ hơn nội hàm "6 tiên phong" này, Thủ tướng nhấn mạnh, khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ có máy móc, Bộ Công Thương phải tham mưu xây dựng đường lối, thể chế hóa phù hợp tình hình, đưa công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi vào chiều sâu.

Về đa dạng hóa thị trường, Thủ tướng nêu rõ cần chú ý các thị trường ngách. Nghiên cứu các sản phẩm thị trường cần chứ không phải cái mà ta có đi bán, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài phải làm tốt việc này.

Thủ tướng đồng thời đề nghị ngành công thương rút ra những bài học từ 12 dự án thua lỗ để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chú trọng công tác quản lý nhà nước chứ không sa vào các việc cụ thể.

Vấn đề cung ứng điện, giá điện, trong đó có điện tái tạo, Thủ tướng yêu cầu cần phải thực hiện trên cơ sở lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, trong đó những vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ thì Chính phủ giải quyết, thuộc thẩm quyền của Bộ thì Bộ phải giải quyết.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Công Thương phải cùng các bộ ngành nỗ lực tuyên chiến, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nạn thuốc giả, thực phẩm giả đang làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Theo Thủ tướng, hơn lúc nào hết, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành công thương cần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để dẫn dắt, thúc đẩy ngành phát triển. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, các bộ, ngành cần tiếp tục phối hợp thật tốt với ngành công thương trong thực hiện sứ mệnh của mình.