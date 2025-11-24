Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ IX do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chiều 24/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và của cá nhân tới các đại biểu.

Đồng thời, Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới các gia đình, tổ chức, cá nhân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, các tỉnh, thành phố miền Trung khác vì những mất mát to lớn do thảm họa thiên tai gần đây.

Thủ tướng đánh giá 5 năm qua, ngành ngân hàng đã kịp thời hoàn thiện và có đột phá thể chế về tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hợp lý, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Ngành cũng cơ cấu mạnh mẽ lại hệ thống với việc hoàn thành chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng thương mại yếu kém và đang khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý 1 ngân hàng thương mại. Ngân hàng luôn tiên phong chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan hoàn thành sớm đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy. Các phong trào thi đua thực chất, đạt hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội. Ảnh: SBV

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định và người dân phải được thụ hưởng, ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Để đạt được 2 mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045, chúng ta đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo. Trong bối cảnh đó, ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền, ngành ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thi đua với các ngành khác, thi đua với các đơn vị trong ngành, thi đua giữa các cá nhân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao cho ngành và mỗi đơn vị trực thuộc.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ về thi đua – yêu nước đã được ngành ngân hàng xác định, Thủ tướng nêu một số định hướng quan trọng: "Kiến tạo - đồng hành – chia sẻ - linh hoạt – vì dân – hiệu quả, góp phần ổn định, phát triển đất nước, người dân được thụ hưởng thành quả".

Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng thi đua giữ kỷ luật kỷ cương, thi đua đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, thi đua để tạo dòng vốn đa dạng hơn, thi đua để củng cố niềm tin của nhân dân, thi đua vì sự phát triển chung của đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, "một mục tiêu, một đội ngũ", "đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác mang lại lợi ích, trao đổi mang lại lòng tin"; tăng cường giám sát, kiểm tra, không để xảy ra sơ sẩy; hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên; tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để hạ lãi suất, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế; phối hợp đồng bộ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, hai chính sách này hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau.

Thủ tướng một lần nữa gửi gắm tin tưởng và kỳ vọng vào ngành ngân hàng tiếp tục phát huy các phong trào thi đua – yêu nước, giữ vững bản lĩnh, tự tin, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu ưu tiên hiện nay là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cũng tại Đại hội, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2026-2030 với chủ đề “Ngành Ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo, tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Trước đó, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng thay mặt ngành ngân hàng trao số tiền 150 tỷ đồng, thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ủng hộ người dân các địa phương miền Trung - Tây Nguyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Các ngân hàng thương mại cũng cam kết giảm 2%/năm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu của người dân và doanh nghiệp tại các địa bàn bị thiệt hại.