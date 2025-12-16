Mục tiêu tăng trưởng 2 con số khả thi

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” chiều 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, trong năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, trong đó có những vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian trưng bày sản phẩm tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026. Ảnh: Nguyễn Lê

Đối với Việt Nam, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế-xã hội đất nước đạt nhiều kết quả nổi bật, cao hơn năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực; như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận định: “Bức tranh kinh tế-xã hội đất nước năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo”.

Trong đó, nổi bật là kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu kiên cường và đạt tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực và thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%, đưa quy mô nền kinh tế lên khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều giới hạn cho phép. Việt Nam kiểm soát tốt lạm phát trong cả giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu neo ở mức cao…

Về mục tiêu chiến lược, Thủ tướng cho biết, Việt Nam kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Đó là phấn đấu đến năm 2030, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Ảnh: VGP

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược nêu trên, Việt Nam xác định rõ, ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng; giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thủ tướng chia sẻ, nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát đói nghèo sau cuộc chiến tranh tàn khốc; công nghiệp đã giúp Việt Nam có thu nhập trung bình và thời gian tới, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Một trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và thời gian tới Thủ tướng nêu rõ: Thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng chuyển đổi kép: xanh hoá và số hoá, phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng nâng cao khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng cho biết, lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, truyền thống của người Việt Nam là càng áp lực lại càng nỗ lực, càng trong gian nan, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng; để phát triển nhanh, bền vững, phát triển xanh, phát triển số, phải tiếp tục phát huy tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

“Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động rất quyết liệt, Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế trong thực hiện mục tiêu này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

3 kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030

Tại diễn đàn, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết, nhận định của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tăng trưởng kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 8,01% đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

Việt Nam xác định rõ, ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng... Ảnh: VGP

Nhóm nghiên cứu Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo (2026-2030).

Trong đó, đáng chú ý nhất là kịch bản mục tiêu với tham vọng đưa tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 10% mỗi năm. Nếu hiện thực hóa được kịch bản này, quy mô nền kinh tế Việt Nam đến năm 2030 sẽ đạt gần 25 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 910 tỷ USD, với GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD.

Đây là một bước nhảy vọt so với kịch bản cơ sở khi mức tăng trưởng là 7,5% và kịch bản chuyển tiếp với mức tăng trưởng 8,5%.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ông Hiển và nhóm nghiên cứu đã đề xuất nhiều giải pháp, trong đó ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn là một yêu cầu quan trọng.

Ông nhấn mạnh, kịch bản thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%/năm đòi hỏi lạm phát duy trì ổn định khoảng 4%/năm. Lạm phát cao sẽ giảm ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế và người dân không được hưởng thành quả tương xứng. Ổn định lạm phát sẽ tạo điều kiện cho các cải cách thể chế kinh tế và giúp tín hiệu phân bổ nguồn lực trên thị trường ít bị “méo mó”, đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Ngoài ra, cần phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trên cơ sở “phân vai” cụ thể hơn. Thay đổi cách thức huy động nguồn lực tài chính cho nền kinh tế ngoài tín dụng như phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu. Hay phát triển các quỹ như quỹ mở, quỹ hạ tầng, quỹ thúc đẩy kinh tế tư nhân, quỹ hưu trí tự nguyện, các quỹ đầu tư quốc gia, quỹ chuyển đổi xanh…

Cùng với đó, cần tháo gỡ vướng mắc về chính sách, đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo hỗ trợ nhanh, gọn cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, chậm triển khai. Phát triển các mô hình kinh tế mới, khai thác tốt không gian tăng trưởng mới…

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Minh Tiến, Thành viên HĐTV Petrovietnam, kiến nghị Chính phủ tiếp tục ban hành các nghị định đổi mới theo hướng phân cấp mạnh hơn cho doanh nghiệp nhà nước; trao thêm quyền chủ động cho chủ sở hữu, cơ quan đại diện chủ sở hữu và hội đồng thành viên các tập đoàn. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động, linh hoạt hơn trong quyết định đầu tư, đặc biệt là đầu tư ra nước ngoài, nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường.

Bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để thành công, bởi rất ít quốc gia hội tụ được sự kết hợp hài hòa giữa cam kết mạnh mẽ đối với tăng trưởng, những thành tựu phát triển đã được khẳng định và năng lực cải cách ngày càng hoàn thiện như Việt Nam.