Ngày 18/4, Thủ tướng nhận được báo cáo của Bộ Công an về việc Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã manh động, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lại lực lượng Công an làm Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

Ngay trong ngày 18/4, lực lượng Công an đã truy bắt toàn bộ các đối tượng liên quan đến vụ án.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh là tổn thất, mất mát to lớn của gia đình, Công an tỉnh Quảng Ninh và toàn lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn và thăm hỏi đến gia đình liệt sỹ, Công an tỉnh Quảng Ninh và toàn thể lực lượng Công an nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ những khó khăn, vất vả; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, chia sẻ đau thương mất mát, có biện pháp hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần đối với thân nhân, gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải; thực hiện tốt nhất các chính sách đối với cán bộ và gia đình cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ngoài ra kịp thời có hình thức khen thưởng theo thẩm quyền và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án.

Thời gian tới, tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, tinh vi, nguy hiểm. Các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí quân dụng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức điều tra, phối hợp truy tố, xét xử vụ án để răn đe, phòng ngừa chung. Sơ kết, tổng kết đánh giá các phương án, kế hoạch đấu tranh, truy bắt tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong quá trình đấu tranh, truy bắt tội phạm ma tuý.

Bộ Công an tổ chức phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tạo sự lan toả, khí thế tấn công trấn áp tội phạm. Tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma tuý nói riêng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, "điểm tựa bình yên" vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch các tỉnh, thành chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý...

Khoảng 22h ngày 18/4, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Đông Hải phát hiện và bắt giữ đối tượng Bùi Đình Khánh. Theo lời khai của đối tượng Bùi Đình Khánh, sau khi gây án, đối tượng đã bắt xe taxi đi từ Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ sau đó quay lại Hà Nội rồi ra bến xe Nước Ngầm bắt xe khách về Thanh Hóa.