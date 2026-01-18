Chỉ thị nêu rõ, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện được dự báo tiếp tục tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, khó dự đoán, việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân trong năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành hệ thống điện quốc gia.

Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, đồng thời là năm bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2026-2035. Trong năm 2026 sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ 14 và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng yêu cầu không được để thiếu điện. Ảnh: Nam Khánh

Do vậy, để chủ động các giải pháp từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào, Thủ tướng chỉ thị bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, nhiệm vụ cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 được Thủ tướng yêu cầu tập trung để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy và khẩn trương hoàn thành nhanh nhất các công trình, dự án nguồn điện, truyền tải điện trong phạm vi quản lý của cơ quan mình. Tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc, chậm tiến độ do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển các dự án nguồn điện, lưới điện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Bộ trưởng Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng

Các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong ngành năng lượng phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, nâng cao hiệu quả trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng để bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2026 và các năm tiếp theo. Bộ trưởng cần chỉ đạo quyết liệt, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến của nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; định kỳ hàng quý kiểm điểm, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện, xem xét, chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Tài chính kịp thời có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sửa đổi, bổ sung quy định (nếu có) thuộc lĩnh vực quản lý nhằm bảo đảm các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có đủ nguồn lực, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình điện trong quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, điều hành, kịp thời có giải pháp về tín dụng phù hợp, khả thi, tạo điều kiện thúc đẩy việc đầu tư, triển khai các dự án, công trình điện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo dõi chặt chẽ, kịp thời xử lý vướng mắc, hướng dẫn bộ, ngành, UBND các tỉnh, các tập đoàn, tổng công ty, chủ đầu tư các dự án nguồn điện trong thực hiện, áp dụng quy định của Luật Xây dựng năm 2025 đối với các dự án, công trình điện.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến lĩnh vực phát triển điện lực tại địa phương; thực hiện mạnh mẽ nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Cấp tỉnh chuyển giao thẩm quyền thực chất, tăng cường năng lực thực thi cho cán bộ địa phương, đồng thời hoàn thiện thể chế, quy định để đảm bảo phân quyền đi kèm trách nhiệm rõ ràng, giúp địa phương chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.