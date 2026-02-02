Sự kiện lễ trao tặng Thư viện Số - Về quê làm giàu vừa diễn ra tại xã Phú Giáo, TPHCM.

Chương trình được triển khai nhằm lan tỏa tri thức, thúc đẩy văn hóa đọc, đồng thời từng bước đưa công nghệ và chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng nông thôn, qua đó khơi mở tư duy khởi nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đưa thư viện số vào hoạt động.

Bà Lê Thị Kim Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Giáo - chia sẻ về tầm quan trọng của thư viện số.

Theo bà, đây không chỉ là nơi cung cấp tài liệu mà còn là cầu nối tri thức, giúp bà con, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ và nông dân đổi mới tư duy, mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất và đời sống hàng ngày.

Ông Lê Văn Thương, đại diện Halotimes - đơn vị tổ chức chương trình - nhấn mạnh vai trò then chốt của tri thức và công nghệ trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cũng như cải thiện chất lượng đời sống của người dân.

Một bé gái tham gia tặng sách cho thư viện số.

“Mô hình thư viện số được xây dựng với tinh thần mỗi người đều có thể đóng góp cho xã một cuốn sách. Mỗi cuốn sách mang theo 1 khát vọng, 1 cơ hội; biết đâu chính những kiến thức ấy sẽ giúp mỗi người thay đổi cuộc đời mình…”, ông chia sẻ.

Dịp này, ban tổ chức cũng chính thức trao tặng hệ thống thư viện kết hợp giữa không gian vật lý đặt tại xã và nền tảng thư viện số, laptop.

Điều này nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn tri thức đa dạng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ, thúc đẩy tư duy kinh tế bền vững và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống tại địa phương.

Chương trình góp phần lan tỏa tri thức, xây dựng cộng đồng học tập và thúc đẩy phát triển bền vững cho người dân.

Talkshow Tri thức - Công nghệ trong khuôn khổ chương trình cũng mang đến không gian chia sẻ gần gũi, thực tế, giúp người dân tiếp cận với quá trình chuyển đổi số tại khu vực nông thôn.

Ảnh: BTC