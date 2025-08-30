Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn Văn hóa học và đọc Việt Nam cùng hơn 300 doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức lễ khởi động Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số). Đây được xem là giải pháp "chuyển đổi số mềm", gắn kết phát triển kinh tế với phong trào văn hóa đọc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn cho biết, hợp tác xã không chỉ tập trung vào kinh tế, đề án còn đặt trọng tâm xây dựng nền tảng văn hóa - xã hội, sẽ phát triển hệ thống thư viện số hỗ trợ cho 3.321 xã, đưa tri thức đến cộng đồng cơ sở, khuyến khích học tập suốt đời và lan tỏa phong trào đọc sách.

Ông Nguyễn Ngọc Kim Anh, Tổng Giám đốc Sàn Văn hóa học và đọc Việt Nam, nhận định: "Đây là bước đi thiết thực để lan tỏa tri thức, tạo nền tảng cho xã hội học tập - một trụ cột của phát triển bền vững".

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao bằng khen tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho văn hóa và cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao bằng khen tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho văn hóa và cộng đồng, trong đó có nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, tác giả cuốn Con đường tương lai. Hoạt động này khẳng định vai trò của văn hóa trong công cuộc phát triển đất nước, đồng thời khuyến khích sáng tạo trong văn học nghệ thuật.

Sự kết hợp giữa Liên đoàn hợp tác xã điện tử và phong trào văn hóa đọc được kỳ vọng mở ra một không gian phát triển mới vừa thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng triệu hộ kinh doanh, vừa tạo môi trường nuôi dưỡng tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây cũng là hướng đi phù hợp với văn hóa kinh doanh của người Việt - "chuyển đổi mềm, từng bước vững chắc", góp phần hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2030.

Thông qua đề án, Hà Nội đặt kỳ vọng trở thành một trong những thủ phủ đổi mới sáng tạo, nơi văn hóa và công nghệ hòa quyện, cùng nhau tạo động lực phát triển toàn diện và bền vững.