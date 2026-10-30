Bắc Ninh giành 5 điểm sau 5 vòng đấu tại V-League 2026/27, trong đó có trận hòa 2-2 rất đáng khen ngợi trước đối thủ mạnh Thể Công Viettel. Đây là sự khởi đầu không tệ với đội tân binh V-League.

Tuy nhiên, để có thể trụ hạng thành công, đội bóng vùng Kinh Bắc cần phải làm tốt hơn nữa, trong đó việc chắt chiu từng điểm số là rất quan trọng. Vì vậy, khi được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đối thủ "vừa miếng" là HAGL, Bắc Ninh làm hết sức để giành ít nhất 1 điểm.

Trong khi đó, HAGL đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng. Đội bóng phố Núi đứng áp chót BXH với vỏn vẹn 3 điểm sau 5 vòng, (thắng 1 và thua 4 trận, ghi được 7 bàn nhưng để thủng lưới tới 13 lần). Gặp tân binh Bắc Ninh, đây là cơ hội để đoàn quân HLV Quang Trãi giành một chiến thắng, nhưng mục tiêu này không dễ hoàn thành.

Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn trung bình. Sau 90 phút chính thức, hai đội không thể ghi bàn. Ở Phút bù giờ cuối cùng, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Brenner đánh bại thủ môn Trung Kiên, mang về chiến thắng 1-0 cho Bắc Ninh.