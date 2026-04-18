Được đánh giá là ứng cử viên vô địch, nhưng U17 Thái Lan bất ngờ thúc thủ trước U17 Lào với tỉ số 2-3. Thất bại này khiến đội bóng xứ Chùa vàng phải về nước sớm tại giải U17 Đông Nam Á 2026.

Trong khi đó, chiến thắng lịch sử giúp U17 Lào giành ngôi nhất bảng B, vào bán kết. Đây là một kết quả nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

HLV Sirisak Yodyardthai của U17 Thái Lan xin từ chức. Ảnh: FAT

Sau trận đấu, HLV Sirisak Yodyardthai của U17 Thái Lan gửi lời xin lỗi, đồng thời xin từ chức khỏi ghế thuyền trưởng. Ông nói Sirisak Yodyardthai: "Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả người hâm mộ Thái Lan vì màn trình diễn của đội tại giải U17 Đông Nam Á 2026.

Phải công nhận là U17 Thái Lan thể hiện và có kết quả không được như mong đợi. Dù thế nào thì tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ luôn cỗ vũ đội bóng trong thời gian qua.

Tôi nghĩ công việc của mình đã kết thúc sau trận thua này. Tôi xin được từ chức ghế HLV trưởng U17 Thái Lan".