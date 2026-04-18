Mặc dù U17 Indonesia vừa phải nhận thất bại 0-1 trước U17 Malaysia, HLV Cristiano Roland vẫn tin rằng đối thủ sở hữu những cầu thủ chất lượng có thể gây khó khăn cho U17 Việt Nam trước lượt trận cuối bảng A.

Chiến lược gia người Brazil cho biết, U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đi tiếp. Tuy nhiên đây là trận đấu khó khăn bởi Indonesia sẽ làm tất cả để giành chiến thắng và có lợi thế sân nhà.

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam có sự tập trung cao nhất đấu U17 Indonesia.

“Chúng tôi biết mình có 6 điểm và cần thêm 1 điểm nữa để giành vé vào vòng tiếp theo. Tôi và các cầu thủ nhận thức được điều đó, nhưng một lần nữa, đây là một đối thủ mạnh, vì vậy U17 Việt Nam phải tập trung và nỗ lực hết mình để giành điểm”, HLV Cristiano Roland nói.

"Chúng tôi biết trận đấu sẽ khó khăn, nhưng tôi hy vọng mọi việc diễn ra tốt đẹp và tất cả các cầu thủ có thể tận hưởng trận đấu", thuyền trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh.

Bên kia chiến tuyến, HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U17 Indonesia tỏ ra vô cùng tự tin trước trận đấu với U17 Việt Nam dù vừa thua Malaysia. Nhà cầm quân này nói: "Nhiều người nói cơ hội của chúng tôi rất nhỏ, nhưng theo tôi trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Điều quan trọng là U17 Indonesia cần nhanh chóng lấy lại thể lực trước trận đấu cuối ở vòng bảng gặp U17 Việt Nam".

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Indonesia lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 19/4 trên SVĐ Joko Samudro (Indonesia).