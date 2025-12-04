Mỗi dự án tâm huyết là một biểu tượng nghệ thuật độc đáo

Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Thuận Phát (Thuận Phát) là thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư IRB - IRB Holdings.

IRB Holdings tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại quốc tế Đông Dương được thành lập năm 2005. Sau nhiều lần đổi tên và tái cơ cấu, IRB Holdings ra đời vào năm 2018, tập trung hoạt động trong 5 lĩnh vực chính: Bất động sản; Dịch vụ khách sạn - Resort & sân golf; Thiết bị vệ sinh, nội thất; Kinh doanh cao su và Xây dựng.

Ngoài văn phòng chính ở Hà Nội, IRB Holdings đã phát triển các chi nhánh ở thành phố Hạ Long (nay là phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) và Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), mở rộng quy mô, gia tăng số lượng nhân sự cùng nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, đẩy mạnh hoạt động đầu tư.

Văn phòng Thuận Phát tại Hà Nội

Là thành viên của IRB Holdings, cùng với mạng lưới vững mạnh các công ty thương mại, đầu tư, xây dựng, dịch vụ khách sạn… trong cùng hệ thống, Thuận Phát có đầy đủ nguồn lực và tiềm năng để theo đuổi phân khúc cao cấp và siêu sang với tầm nhìn kiến tạo sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Thuận Phát cũng lựa chọn đối tác chiến lược là tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Accor và các đối tác thi công, quản lý và thiết kế hàng đầu trong nước như Hòa Bình, AA Corp, Salvadore & Partners để phát triển và quản lý các sản phẩm trọng điểm.

Không sở hữu danh sách dự án bất động sản dồi dào, ngay từ khâu lựa chọn điểm đến đầu tư, Thuận Phát cũng hướng đến những “tọa độ vàng” tại Hạ Long, Phú Yên, Lào Cai… - nơi nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, tạo tiền đề cho các công trình mang tính biểu tượng. Mỗi dự án đều được định hình như một tác phẩm nghệ thuật độc bản, có tính bền vững, tinh hoa và khác biệt.

Trong đó nổi bật nhất phải kể đến dự án Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Tọa lạc trên đỉnh đồi 1 khu vực Bãi Cháy, phía Tây Hạ Long, cao 86m so với mực nước biển, Phoenix Legend là một trong những dự án bất động sản sở hữu phong thủy đẹp.

Với vị trí, tầm nhìn không thể sao chép, đặc biệt không bị che chắn, không phụ thuộc hạ tầng tương lai và không còn quỹ đất tương tự, Phoenix Legend là dự án đặc biệt dành cho giới tinh hoa. Mỗi căn hộ không chỉ là nơi an cư mà còn là tài sản sưu tầm giới hạn, khẳng định vị thế của chủ nhân.

Phoenix Legend tái hiện nên biểu tượng của ngành du lịch Hạ Long - hình ảnh hòn Trống Mái uy nghi trên đỉnh đồi gần kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh phối cảnh

Bộ sưu tập giới hạn - “di sản” cho thế hệ sau

Không dành cho số đông, không sản xuất hàng loạt, Thuận Phát tiên phong đưa nghệ thuật ứng dụng trong không gian sống tạo nên những dự án biểu tượng nghệ thuật và xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng, giàu cảm xúc thẩm mỹ. Thuận Phát cũng hướng đến tạo ra những công trình mang đậm dấu ấn văn hóa, dân tộc. Đây cũng là màu sắc rất riêng trong bộ sưu tập giới hạn “ít mà chất”, chuẩn di sản của chủ đầu tư, tạo giá trị cho thế hệ sau.

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển mình mạnh mẽ, nhu cầu của giới thượng lưu Việt Nam không còn dừng lại ở những căn nhà đẹp, tiện nghi hay sang trọng. Họ tìm kiếm nhiều hơn thế - một tài sản văn hóa, một dấu ấn cá nhân, một biểu tượng truyền đời. Thuận Phát & IRB Holdings lựa chọn con đường phát triển những dự án siêu sang đặt nặng tính nghệ thuật, di sản, văn hóa và sự cầu toàn trong từng chi tiết. Mỗi công trình đều được thổi vào “hồn văn hóa”, trở thành di sản truyền đời dành cho thế hệ mai sau.

Các dự án của IRB Holdings luôn hướng đến “Kiến trúc - Nghệ thuật - Kinh doanh” và duy trì 5 tiêu chí: Không phá hoại, ảnh hưởng môi trường; Kiến trúc hiện đại nhưng phải mang được “hồn cốt” của văn hoá truyền thống, hoà hợp với cảnh quan thiên nhiên; Không tối đa hoá lợi nhuận bằng cách tận dụng phá vỡ quy hoạch chung của địa phương; Cảnh quan đẹp và môi trường xanh, sạch; Áp dụng và tích hợp công nghệ nhà thông minh theo chuẩn công nghệ của thế giới.

Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences là dự án bất động sản nghệ thuật tiên phong tại Việt Nam. Sở hữu những lợi thế riêng về vị trí, tầm nhìn, mỗi căn đều là tài sản hữu hạn, với tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian. IRB Holdings đã làm việc với nhiều đơn vị thiết kế quốc tế, yêu cầu thiết kế phù hợp thủy văn - gió bão, chọn kết cấu xoay hai tòa tháp để chống rung, đảm bảo vận hành an toàn trên đỉnh đồi…

Lấy cảm hứng từ câu chuyện truyền thuyết về đôi chim Phượng Hoàng và hình ảnh hòn Trống Mái, dưới bàn tay của kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo, hai tòa tháp mang đẳng cấp quốc tế được kiến tạo. Phoenix Legend tái hiện nên biểu tượng của ngành du lịch Hạ Long - hình ảnh hòn Trống Mái uy nghi trên đỉnh đồi gần kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ.

Phoenix Legend Hạ Long mang đậm dấu ấn của một chủ đầu tư không chạy theo số lượng, mà dành toàn bộ tâm huyết cho những tác phẩm bất động sản được tạo ra cho những người sở hữu tiềm lực mạnh, gu thưởng lãm tinh tế và khả năng cảm nhận giá trị nghệ thuật của không gian sống.

(Nguồn: Thuận Phát)