Đôi bạn thân Hà Vy và Hà Trang (sống tại Hà Nội) đã có 4 lần tới Hạ Long để trải nghiệm ẩm thực. Vy chia sẻ: “Chi phí ăn uống ở Hạ Long tương đương Hà Nội, không rẻ nhưng nhiều món hấp dẫn, hải sản tươi ngon, khiến mình rất thích thú”.

Họ thường đi vào cuối tuần, chọn xe limousine chuyến sớm nhất (4h30) để tới Hạ Long lúc 6h30. Mỗi chuyến, họ khám phá khoảng 10 quán ăn trong 2 ngày. “Chúng mình tìm thông tin để chọn quán mà người dân địa phương thường lui tới”, Vy nói.

Trong chuyến mới nhất, ngày đầu, đôi bạn ghé: Bún hải sản Nhân Hà (ngõ 45 Vũ Văn Hiếu); bánh mì Mỏ (đối diện Công ty Cổ phần than Hà Tu); vựa hải sản Bãi Cháy (Hùng Thắng 10); sữa chua trân châu Nhất Long (35 Minh Khai).

Ngày thứ 2, họ tới: Bún riêu hải sản Liên Béo (đối diện chùa Long Tiên); bún chả phố chợ cũ (32 Lê Thánh Tông); hải sản Cây Xanh (Hà Phong); ốc cô Huyền; bánh patiso.

Khi chia sẻ hành trình trên mạng xã hội, nhiều người sống ở Hạ Long khen họ tìm được những quán “chuẩn dân bản địa”.

Bún hải sản là món họ yêu thích nhất ở Hạ Long. Vy gợi ý bún Chăm Hương ở cột 8 hoặc bún Nhân Hà. Quán Nhân Hà hơi xa trung tâm, chủ yếu phục vụ người địa phương, nước dùng ngọt sâu, hải sản tươi ngon, giá từ 35.000-50.000 đồng/bát.

Bát bún hải sản đầy đặn, ngon miệng, giá 50.000 đồng

Bánh mì mỏ là món dân dã độc đáo, vỏ mỏng, ruột chắc, thơm phức, nóng hổi. Ổ bánh mì vàng ruộm trước đây phục vụ những người thợ mỏ, nay được nhiều du khách yêu thích tìm mua.

Giá mỗi chiếc bánh mì nóng hổi chỉ 6.000 đồng

Quán bún chả ở phố chợ cũ thường phải chờ khoảng 30 phút, bán từ 11h trưa. Thịt nướng dày, đậm vị, không khô. Hai suất bún chả kèm nem có giá là 115.000 đồng.

"Sữa chua trân châu là món mà nếu tới Hạ Long, bữa nào chúng mình cũng có thể thưởng thức ngon lành", Vy nói. Đôi bạn thường ghé quán cô Cương và Nhất Long đều ở ngõ Minh Khai, phường Hà Lầm.

Họ chấm điểm 2 quán này "một 9 một 10", sữa chua ủ thủ công, có độ mềm mịn, không bị dăm đá, ăn kèm trân châu dẻo rất ngon. Quán Nhất Long đỡ đông hơn quán cô Cương.

Vy và Trang có thể ăn ngon lành 3-4 hũ sữa chua mỗi bữa

Thông thường, nếu tới Hạ Long 2 ngày 1 đêm, Vy và Trang sẽ dành 2 bữa chính để thưởng thức hải sản. Chuyến mới đây, họ thưởng thức thêm những món mới như gỏi bàn mai (hay còn gọi là sò mai), sam chua ngọt, ghẹ sữa.

Đôi bạn ưu tiên các quán có niêm yết giá rõ ràng

Đến Hạ Long, Vy và Trang cũng không thể bỏ qua món ốc biển. Họ thích mua hải sản ở chợ Hạ Long 1 về chế biến hoặc ghé ốc Gật gù (cột 3), ốc Huyền (chợ cột 2).

Vy tính toán, chi phí chuyến đi khoảng 2 triệu đồng/người, trong đó tiền xe ô tô di chuyển 2 chiều là 600.000 đồng, tiền phòng nghỉ 250.000 đồng, tiền thuê xe máy 90.000 đồng, còn lại là tiền ăn uống.

Đôi bạn thích tới Hạ Long để trải nghiệm ẩm thực và nghỉ cuối tuần

Ảnh: Hai đứa mình vui ghê