Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà nhấn mạnh: Công tác bình đẳng giới phải được triển khai bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng nhóm đối tượng. Ảnh: Nguyên Hải



Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026; đồng thời tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chủ trì Lễ Phát động. Tham dự Lễ Phát động có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ.

Bình đẳng giới đối mặt những thách thức mới

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các chính sách về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm và bảo tồn văn hóa đã góp phần mở rộng cơ hội phát triển, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, khoảng cách giới vẫn còn tồn tại ở một số lĩnh vực, địa bàn và nhóm dân cư. Phụ nữ, trẻ em gái tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận giáo dục, y tế, thông tin, việc làm và các dịch vụ xã hội cơ bản. Định kiến giới, rào cản ngôn ngữ, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp và một số phong tục, tập quán không còn phù hợp vẫn ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của phụ nữ.





Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Nguyên Hải

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội cũng đặt ra những thách thức mới. Tình trạng quấy rối, đe dọa, xúc phạm, phát tán thông tin, hình ảnh xâm phạm danh dự, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng ngày càng cần được quan tâm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Thực tiễn đó đòi hỏi công tác bình đẳng giới phải được triển khai bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng nhóm đối tượng; đặc biệt quan tâm phụ nữ DTTS, phụ nữ ở vùng khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương.

Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế

Chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 là: “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Tháng hành động hằng năm, từ ngày 15/11 đến ngày 15/12, không chỉ là dịp đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trong hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, gia đình và người dân.

Đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, cần tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển sản xuất, đào tạo nghề, việc làm, vốn tín dụng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thị trường tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, hợp tác xã và các mô hình sinh kế bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Nông Thị Hà đề nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bình đẳng giới. Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, các tổ chức đoàn thể và chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trong vận động đồng bào thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Đồng thời, lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em gái.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nông Thị Hà đề nghị phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

“Với chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo xác định thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS và miền núi là một trong những nội dung cần được quan tâm trong quá trình tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc”, Thứ trưởng cho biết.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; gắn công tác bình đẳng giới với nhiệm vụ chuyên môn, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.





TS. Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới”

Sau Lễ phát động, công chức, viên chức Bộ Dân tộc và Tôn giáo được nghe TS. Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới”, với những câu chuyện, kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn sinh động về vấn đề giới, kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng.

Việc kết hợp Lễ phát động với hoạt động tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức thể hiện yêu cầu gắn nâng cao nhận thức với nâng cao năng lực thực hiện. Đây cũng là cơ sở để chuyển những thông điệp của Tháng hành động thành nhiệm vụ thường xuyên có trọng tâm, phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng của ngành công tác dân tộc và tôn giáo.