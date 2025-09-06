Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động quảng bá tại Việt Nam, ngày 3/9 phái đoàn xúc tiến du lịch Đài Loan (Trung Quốc) đã có mặt tại khách sạn Koi Resort & Residence (Đà Nẵng) để tổ chức Hội nghị Xúc tiến du lịch.

Sự kiện quy tụ hơn 70 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Đài Loan, do bà Chen Yu-Hsiu - Cục trưởng Cục Du lịch (Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan, Trung Quốc) dẫn đầu.

Tại Hội nghị, 70 doanh nghiệp lữ hành Đài Loan đã giới thiệu nhiều gói sản phẩm đặc biệt hướng đến nhu cầu của các công ty Việt Nam.

Không chỉ tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm hay văn hóa, hội nghị lần này còn đặt trọng tâm vào một lĩnh vực giàu tiềm năng: du lịch khen thưởng. Với nhu cầu ngày càng lớn từ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tổ chức các chuyến đi gắn kết nhân viên, Đài Loan (Trung Quốc) đã nhanh chóng nắm bắt và thiết kế nhiều gói sản phẩm phù hợp. Đà Nẵng trở thành điểm đến lý tưởng để hai bên trao đổi, mở ra những hướng hợp tác mới, hứa hẹn sự bứt phá trong giai đoạn tới.

Bà Chen Yu-Hsiu cho biết, năm 2024, khách du lịch khen thưởng từ Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc) chiếm 28% tổng số đoàn khách, tăng 20% so với năm 2023. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút của loại hình này.

Ông Derek Chou - Giám đốc Cục Du lịch Đài Loan tại TP.HCM phát biểu. Ảnh: Cục Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan (Trung Quốc)

Du lịch khen thưởng không chỉ là chuyến đi thư giãn, mà còn là chính sách đãi ngộ, gắn kết nhân viên trong các tập đoàn lớn. Với lợi thế gần gũi về khoảng cách, văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú và chi phí hợp lý, Đài Loan (Trung Quốc) đang nổi lên như một lựa chọn lý tưởng.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng đã bày tỏ quan tâm đến việc kết nối, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản và logistics. Việc này phù hợp với định hướng mà Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) đang triển khai: đến thăm và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam để giới thiệu chính sách khích lệ du lịch khen thưởng.

Đại diện các công ty du lịch Đài Loan chia sẻ thông tin cùng các doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng. Ảnh: Cục Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan (Trung Quốc)

Ngoài ra, sự kiện cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai bên ký kết hợp tác, mở ra hướng khai thác thêm các chuyến bay charter từ Đà Nẵng đến các thành phố Đài Loan (Trung Quốc). Đây là giải pháp thiết thực để phục vụ những đoàn du lịch khen thưởng đông người, vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh những trao đổi kinh doanh, các hoạt động văn hóa - ẩm thực trong hội nghị cũng góp phần củng cố niềm tin. Khi đại diện doanh nghiệp được trải nghiệm thủ công, thưởng thức đặc sản và xem biểu diễn nghệ thuật, họ không chỉ thấy một sản phẩm du lịch, mà còn thấy sự chuyên nghiệp và hiếu khách của Đài Loan. Điều này sẽ là động lực để họ chọn Đài Loan làm điểm đến cho nhân viên.

Hội nghị lần này mở ra nhiều triển vọng mới, hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể số lượng đoàn khách Việt Nam đến Đài Loan (Trung Quốc) trong tương lai.

Bích Đào