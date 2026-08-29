

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tiếp ông Hon.Gamagedara Disanayaka, Thứ trưởng Bộ Phật giáo - Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka

Chiều 29/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đã tiếp ông Hon.Gamagedara Disanayaka, Thứ trưởng Bộ Phật giáo - Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Tham dự buổi tiếp, có Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng các thành viên đoàn công tác Sri Lanka.

Chào mừng Thứ trưởng Hon.Gamagedara Dissanayake và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định: Việt Nam và Sri Lanka có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026 đã mở ra dấu mốc mới khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam cùng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi làm việc

Biến cam kết thành hoạt động hợp tác cụ thể

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, Biên bản ghi nhớ tạo khuôn khổ để hai Bộ tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thúc đẩy trao đổi đoàn, giao lưu Phật giáo, hợp tác đào tạo và bảo tồn những giá trị văn hóa, tôn giáo của hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đánh giá chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn Sri Lanka là một trong những hoạt động thiết thực triển khai Biên bản ghi nhớ, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai Bộ và hai quốc gia.

Đề cập tới nền tảng giao lưu Nhân dân, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho rằng, nói đến quan hệ Việt Nam - Sri Lanka không thể không nhắc tới mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo hai nước. Tuy có những đặc trưng riêng, Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Sri Lanka vẫn có nhiều điểm tương đồng, duy trì quan hệ truyền thống gần gũi, sâu sắc thông qua các hoạt động trao đổi tăng ni, học thuật và văn hóa Phật giáo.

Ông Hon.Gamagedara Disanayaka, Thứ trưởng Bộ Phật giáo - Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka

Trong chuyến công tác, đoàn Sri Lanka đã đưa những cây bồ đề thiêng sang trồng tại một số cơ sở Phật giáo ở Việt Nam. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, những cây bồ đề không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cảm ơn Thứ trưởng Hon.Gamagedara Dissanayake và các thành viên trong đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Sri Lanka.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Hon.Gamagedara Dissanayake

Tăng cường bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tôn giáo

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Hon.Gamagedara Dissanayake cho rằng, các văn kiện được ký kết đã mở ra điều kiện thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác. Những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và Phật giáo chính là nền tảng giúp quan hệ hai nước ngày càng bền chặt.

Nói về những cây bồ đề thiêng được đưa từ Sri Lanka sang Việt Nam, Thứ trưởng Hon.Gamagedara Dissanayake cảm ơn các cơ quan, tổ chức của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp nhận, trồng và chăm sóc cây; đồng thời bày tỏ mong muốn những cây bồ đề sẽ được bảo tồn, phát triển lâu dài như biểu tượng của tình hữu nghị hai nước.

Thứ trưởng Hon.Gamagedara Dissanayake tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung

Phía Sri Lanka cũng khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia tư vấn và hỗ trợ Việt Nam trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tôn giáo và di sản khi có đề nghị.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hon.Gamagedara Dissanayake cho biết, Sri Lanka mong muốn nghiên cứu xây dựng một ngôi chùa mang đặc trưng kiến trúc và văn hóa Phật giáo Sri Lanka tại Việt Nam, qua đó hình thành không gian giao lưu văn hóa, tâm linh cho tăng ni, phật tử và Nhân dân hai nước.

Phía Sri Lanka đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ để sáng kiến được nghiên cứu, triển khai phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Chư tăng đến từ Sri Lanka tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung

Kết thúc buổi tiếp, hai Thứ trưởng nhất trí giao các đơn vị đầu mối tiếp tục trao đổi, xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên những nội dung có tính khả thi cao, góp phần đưa hợp tác tôn giáo, văn hóa trở thành một trong những trụ cột bền vững của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Sri Lanka.