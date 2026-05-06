Chiều 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề "Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, nhìn lại hàng nghìn năm hình thành và phát triển của hai đất nước, lịch sử, văn hoá đã trở thành những sợi dây bền chắc kết nối Ấn Độ, Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. Ảnh: TTXVN

Không cận kề về địa lý nhưng Việt Nam và Ấn Độ đã gắn bó với nhau từ rất sớm. Qua các tuyến đường giao thương biển, các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng và văn minh Ấn Độ đã sớm lan toả, hoà nhập với đời sống văn hoá, tinh thần của người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ vô cùng to lớn, sâu đậm và quý báu mà Ấn Độ đã dành cho trong những năm đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do trước đây cũng như sự ủng hộ, hỗ trợ thiết thực trong tái thiết và công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Hành trình phát triển của Ấn Độ và Việt Nam trong hơn 80 năm qua có nhiều điểm tương đồng và nhiều thành tựu to lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có những chia sẻ khái quát về tình hình hai nước và định hướng, đường lối đối ngoại.

Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập, hài hoà giữa tăng trưởng và tiến bộ xã hội.

"Chúng tôi xác định phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, giữ vững độc lập, tự chủ đi đôi với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Đặc biệt là, chúng tôi xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ phát triển, mà phải trở thành động lực chính của phát triển", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Ấn Độ luôn là đối tác hết sức quan trọng, người bạn gần gũi, tin cậy

Điểm lại những thành tựu trong quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang bước vào một bối cảnh mới.

Bối cảnh mới, yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới của mỗi nước đòi hỏi hai nước phải củng cố, đổi mới và đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chiều dài kết nối lịch sử hàng nghìn năm và hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã làm nên một nền tảng vững chắc, vô cùng trân quý cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

"Hành trình phát triển của mỗi nước và hành trình phát triển quan hệ cho thấy Việt Nam và Ấn Độ đã trở thành những đối tác tự nhiên của nhau trong các vấn đề hoà bình, an ninh và phát triển. Chúng ta chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về nhiều vấn đề trong xây dựng đất nước, khu vực, thế giới và quan hệ quốc tế", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hai nước đồng thời gặp nhau ở nhiều điểm tương đồng. Những sợi dây kết nối, sự chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác, đóng góp hiệu quả vào hành trình phát triển của mỗi nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần đưa quan hệ hợp tác sang một giai đoạn mới ở tầm mức mới - quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, theo hướng khai phá tiềm năng, mở ra không gian, lĩnh vực mới.

Hơn 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là một mối quan hệ đặc biệt, "trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây" như cố Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã nói.

"Đặc biệt và trong sáng bởi được xây dựng trên nền tảng những kết nối lịch sử, văn hoá, sự tin cậy, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, sự nhất quán trong chính sách, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng vun đắp. Đặc biệt và trong sáng bởi hai nước không có xung đột lợi ích, hợp tác mang tính ổn định, vững chắc cao", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Ấn Độ cần mở rộng dư địa kết nối, gia tăng kết nối phát triển, tạo thêm động lực cho liên kết khu vực. Việc phát triển các kết nối về hạ tầng, logistics, số hoá và chuỗi giá trị là một mắt xích quan trọng trong gia tăng kết nối giữa hai nước.

Với các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như dược phẩm, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch, cần thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, bao gồm liên doanh sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực.

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là một trục kết nối chiến lược giữa Đông Nam Á và Nam Á. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay cần tư duy mới, nhiệm vụ mới, lĩnh vực hợp tác mới cần gắn với một cách làm mới với tinh thần quyết liệt, lấy tiến độ triển khai và kết quả cụ thể là thước đo hiệu quả hợp tác.

Nhiều thế hệ người Việt Nam đã rất thân thuộc với Sử thi Ramayana - bản hùng ca vĩ đại của Ấn Độ. Mỗi năm Việt Nam có hàng chục nghìn Phật tử, du khách hành hương đến Bồ Đề Đạo Tràng ở bang Bi-har. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Về lan toả các giá trị văn hoá - xã hội, tăng cường giao lưu nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, điều làm nên sức sống lâu bền của quan hệ giữa các quốc gia không chỉ nằm ở khuôn khổ hợp tác, mà còn ở sự gắn bó giữa con người với con người và giữa xã hội với xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết: "Sự thấu hiểu và đồng cảm được bồi đắp qua nhiều thế kỷ là một tài sản quý cần được trân trọng và gìn giữ, đồng thời là nguồn cảm hứng để Việt Nam và Ấn Độ cùng lan toả và làm giàu thêm những giá trị tốt đẹp cho khu vực, thế giới...".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, với Việt Nam, Ấn Độ luôn là một đối tác hết sức quan trọng, đồng thời là người bạn gần gũi, tin cậy.