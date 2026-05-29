Tham dự hội nghị, về phía Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng, gồm: ông Lê Minh Ngân (Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu) - Trưởng đoàn công tác; ông Trần Tiến Dũng (Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên); ông Hầu A Lềnh (Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang) và ông Dương Quốc Huy (Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai).

Về phía Trung Quốc, tham dự và đồng chủ trì hội nghị có ông Vương Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam, cùng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phó Trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Kim Hâm.

Đánh giá về kết quả triển khai biên bản Hội nghị lần thứ 5, các bên vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị tiếp tục được duy trì gắn bó và mật thiết. Nổi bật là việc tổ chức thành công 178 đoàn đại biểu các cấp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực.

Ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được phối hợp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chủ quyền và an ninh tuyến đầu. Các hoạt động giao lưu văn hóa liên tục được đẩy mạnh như: Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2025, Lễ hội Té nước, Chương trình "Chào Xuân qua biên giới" và Liên hoan Nhân dân biên giới Việt - Trung năm 2026, góp phần bồi đắp lòng tin chính trị và tình hữu nghị nhân dân sâu sắc.

Mở rộng hạ tầng, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh khẳng định sự bám sát các nội dung trong tuyên bố chung của hai Đảng, hai Nhà nước. Phía Vân Nam đề xuất 4 tỉnh biên giới Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác trên 5 lĩnh vực trọng điểm.

Đặc biệt, ông Vương Ninh nhấn mạnh việc mở rộng cơ sở hạ tầng kết nối thông suốt, phát triển mạng lưới đường sắt đạt tiêu chuẩn, xây dựng các cặp cửa khẩu thông minh và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế số, du lịch thông minh.

Nhất trí cao với tầm nhìn chiến lược nêu trên, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - đại diện các tỉnh Việt Nam đã đưa ra những đề xuất nhằm khai thác tối đa tiềm năng của mỗi bên.

Cụ thể, ông Lê Minh Ngân đề nghị đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế. Cùng với đó, ông Ngân đề nghị hai bên cần tích cực tham mưu triển khai các công trình giao thông qua biên giới, tiêu biểu là cầu đường bộ đa công năng qua Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà và dự án cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc). Việc thúc đẩy mở mới các Cửa khẩu Mường Khương (Việt Nam) - Kiều Đầu (Trung Quốc) và Bản Vược (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) cũng được đặt làm ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh hạ tầng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đề xuất tăng cường hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, chế biến nông sản xuất khẩu, đồng thời tạo "luồng xanh" thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiêu thụ nông sản.

Chiều 29/5, sau khi kết thúc phiên làm việc, Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh đã chính thức ký kết biên bản hội nghị thường niên lần thứ 6 và thống nhất hội nghị lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên (Việt Nam) vào năm 2027, lồng ghép với phiên họp lần thứ 13 nhóm công tác liên hợp 5 tỉnh.

Ươm mầm những "Sứ giả hữu nghị trẻ"

Ngay sau thành công của hội nghị, lãnh đạo 5 tỉnh có buổi gặp mặt thân mật với đoàn viên thanh niên tiêu biểu tham dự chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập - Ánh sáng lý tưởng". Các đại biểu trẻ đã có cơ hội tham quan các "địa chỉ đỏ" giàu giá trị lịch sử như nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh và trải nghiệm văn hóa tại Văn Miếu Kiến Thủy.

Tại buổi gặp gỡ, ông Lê Minh Ngân nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị Việt - Trung là tài sản quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các bậc tiền bối dày công vun đắp.

Ông Lê Minh Ngân kỳ vọng mỗi đoàn viên sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong làm chủ khoa học công nghệ, để từ đó trở thành những "sứ giả hữu nghị trẻ", lan tỏa tinh thần đoàn kết vì sự phát triển chung.

Đáp lời, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh cũng gửi gắm niềm tin sâu sắc vào thế hệ thanh niên. Ông kỳ vọng tuổi trẻ hai nước sẽ phát huy sức mạnh đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nhau nắm bắt cơ hội thời đại, cùng vun đắp tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" ngày càng bền chặt.