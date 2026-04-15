Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện bao gồm:

Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Hà Nội, thủ đô nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và TP Bắc Kinh, thủ đô nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giai đoạn 2026-2030.

Nghị định thư về thiết lập, quản lý và vận hành đường dây nóng cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công an nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ký bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ hai nước. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực ký bản ghi nhớ hợp tác hai thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh, giai đoạn 2026-2030. Ảnh: TTXVN

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam.

Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại cư dân biên giới.

Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại của cư dân biên giới và ký giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thỏa thuận tăng cường hợp tác Văn hóa nghệ thuật năm 2026-2027 giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Công thư trao đổi về dự án xây mới cơ sở 2 giai đoạn 1 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.