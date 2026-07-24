Những kết quả này được giới thiệu tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Ứng dụng lần thứ I năm 2026 (COAST 2026), do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững", COAST 2026 quy tụ hơn 200 nhà khoa học, giảng viên, doanh nghiệp và sinh viên đến từ nhiều lĩnh vực. Hội nghị là diễn đàn để chia sẻ các kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong công nghệ sinh học, y sinh học, hóa học, vật liệu tiên tiến, công nghệ thực phẩm và nông nghiệp.

GS.TS Nguyễn Cửu Khoa- Bác sĩ YHCT chia sẻ về nghiên cứu công nghệ nano trong y dược tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Chính

Mở ra nhiều hướng ứng dụng trong các lĩnh vực

Tại phiên toàn thể, GS.TS Nguyễn Cửu Khoa- Bác sĩ YHCT, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Tiên tiến (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đã trình bày những kết quả nghiên cứu về công nghệ Nano được nhóm nghiên cứu theo đuổi liên tục trong hơn 20 năm qua.

Theo GS. Khoa, công nghệ Nano không chỉ là việc giảm kích thước vật liệu xuống cấp độ nanomet mà còn tạo ra những thay đổi về đặc tính lý hóa của hoạt chất. Nhờ đó, nhiều hoạt chất có độ tan thấp hoặc khả năng hấp thu hạn chế có thể được cải thiện đáng kể về khả năng phân tán, độ ổn định và sinh khả dụng.

GS.TS Nguyễn Cửu Khoa- Bác sĩ YHCT chia sẻ về nghiên cứu công nghệ nano trong y học tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Chính

Trong khoảng 5-7 năm gần đây, nhóm nghiên cứu tập trung phát triển các hệ vận chuyển Nano thế hệ mới nhằm tối ưu khả năng đưa hoạt chất đến vị trí mong muốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, đồng thời mở ra nhiều hướng ứng dụng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học.

Ngoài y dược, nhóm nghiên cứu còn phát triển các hệ Nano sinh học ứng dụng trong nông nghiệp như Nano phòng trừ bọ trĩ, Nano chitosan bảo quản nông sản sau thu hoạch, cùng nhiều dạng Nano từ các hợp chất thiên nhiên như Curcumin và Astaxanthin tan trong nước.

Theo GS. Khoa, mục tiêu của nghiên cứu không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm mà còn hướng đến chuyển giao công nghệ để các thành tựu khoa học có thể đi vào thực tiễn, phục vụ cộng đồng và tạo giá trị cho doanh nghiệp trong nước.

Đưa công nghệ Nano vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Một trong những kết quả nổi bật của quá trình nghiên cứu là việc phát triển Nano Fucoidan. Theo GS.TS Nguyễn Cửu Khoa - Bác sĩ YHCT, việc ứng dụng công nghệ Nano giúp hoạt chất Fucoidan được phân tán tốt hơn, tăng khả năng hòa tan và hấp thu của cơ thể so với dạng thông thường. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy hiệu quả sinh học của hoạt chất có nguồn gốc từ tảo nâu và là một trong những hướng nghiên cứu được nhóm phát triển trong nhiều năm.

Công nghệ Nano được ứng dụng trong TPBVSK Nano Fucoidan

Bên cạnh TPBVSK Nano Fucoidan, công nghệ Nano của nhóm nghiên cứu cũng đã được ứng dụng trong nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác. Trong đó, TPBVSK Nano Charan là sản phẩm ứng dụng Nano từ các hoạt chất thảo dược, hướng đến hỗ trợ giảm đường huyết và hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường. TPBVSK Nano Anpacov ứng dụng công nghệ Nano trong công thức sản phẩm nhằm hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

Việc các kết quả nghiên cứu được chuyển giao để phát triển thành sản phẩm thương mại cho thấy tiềm năng của công nghệ Nano do các nhà khoa học Việt Nam làm chủ. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp, góp phần đưa các thành tựu nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao giá trị của các hoạt chất tự nhiên và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ sinh học Việt Nam.

TPBVSK Nano Fucoidan, Nano Charan, Nano Anpacov không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.