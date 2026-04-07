Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển”.

“Quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc”. Ý nghĩa của thông điệp ấy càng trở nên đặc biệt quan trọng khi được phát đi từ người đứng đầu Đảng đồng thời là người đứng đầu Nhà nước trong thời khắc lịch sử, trước sự chứng kiến của 500 đại biểu Quốc hội trong phòng họp Diên Hồng và nhân dân cả nước trước màn ảnh truyền hình. Đây thực sự là một tuyên ngôn hành động có tầm chiến lược: Mọi chủ trương phải xuất phát từ Nhân dân, mọi quyết sách phải hướng tới Nhân dân, và mọi thành quả cuối cùng phải thuộc về Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: Phạm Hải

“Dân là gốc” là chân lý đã được lịch sử dân tộc hun đúc, được Hồ Chí Minh nâng tầm thành nguyên lý chỉ đạo xuyên suốt. Khi nguyên lý ấy được nhấn mạnh trong thông điệp nhậm chức của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, nó mang theo một sức nặng đặc biệt: không chỉ là sự kế thừa tư tưởng, mà là cam kết chính trị ở cấp độ cao nhất, yêu cầu toàn hệ thống phải chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể, đồng bộ và nhất quán.

Đặt Nhân dân ở vị trí “gốc” chính là xác lập nền tảng vững chắc cho mọi quyết sách quốc gia. Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể sáng tạo, là nguồn lực quyết định và là điểm tựa bền vững của sự phát triển. Khi mọi chính sách được xây dựng từ thực tiễn cuộc sống của người dân, được triển khai vì lợi ích của người dân, thì sức sống của chính sách sẽ được khẳng định bằng chính sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội.

Việc xác định “mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển” đã làm rõ một thước đo xuyên suốt. Đây là tiêu chí mang tính kiểm định cho mọi hoạt động quản trị: phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà bằng chất lượng sống của người dân, bằng sự mở rộng cơ hội, bằng mức độ hài lòng và niềm tin của xã hội. Khi đời sống của Nhân dân được nâng cao một cách thực chất, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của đường lối lãnh đạo và điều hành.

Thông điệp ấy đồng thời mở ra một yêu cầu vận hành mạnh mẽ đối với bộ máy nhà nước: lấy phục vụ Nhân dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Một Nhà nước kiến tạo không chỉ ban hành chính sách, mà tổ chức thực thi chính sách một cách thông suốt, kịp thời và hiệu quả, để mọi chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống. Sự đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ trung ương đến địa phương, sẽ tạo nên một dòng chảy phát triển nhất quán, trong đó mỗi người dân đều cảm nhận rõ vai trò và lợi ích của mình.

Việc nhấn mạnh “phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân” thể hiện tầm nhìn chiến lược về nguồn lực phát triển. Khi niềm tin được củng cố, khi cơ hội được mở rộng, khi mỗi người dân được tạo điều kiện để cống hiến và sáng tạo, thì sức mạnh xã hội sẽ được khơi dậy một cách mạnh mẽ. Đó chính là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhấn mạnh như một nền tảng vững chắc. Khi mọi người dân đều có cơ hội phát triển, đều được bảo đảm quyền lợi chính đáng và đều cảm nhận được sự công bằng, thì sự gắn kết sẽ trở nên tự nhiên và bền chặt. Chính sự đồng thuận xã hội ấy sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp đất nước vượt qua mọi thách thức và nắm bắt hiệu quả các cơ hội phát triển.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đồng thời xác lập một chuẩn mực rõ ràng cho đội ngũ cán bộ, công chức: tận tụy, liêm chính, trách nhiệm và hiệu quả trong phục vụ Nhân dân. Khi mỗi hành động công vụ đều hướng tới lợi ích của người dân, khi kỷ cương được giữ vững, thì niềm tin sẽ được củng cố và lan tỏa. Đó chính là điều kiện để mọi chủ trương lớn được triển khai trọn vẹn và đạt hiệu quả cao nhất.

Niềm tin của Nhân dân, một khi được khơi dậy và bồi đắp, sẽ trở thành nguồn lực vô giá. Khi người dân cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong đời sống - từ những điều thiết thực hàng ngày đến những cơ hội phát triển dài hạn - thì niềm tin ấy sẽ chuyển hóa thành động lực hành động, thành sự đồng hành tự giác với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Từ diễn đàn Quốc hội, thông điệp “Dân là gốc” đã được khẳng định với đầy đủ ý nghĩa của một định hướng chiến lược và một lời cam kết chính trị ở cấp độ cao nhất, từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Đó là sự hội tụ của tư tưởng, của trách nhiệm và của niềm tin vào sức mạnh của Nhân dân.

Trong hành trình phía trước, khi nguyên lý ấy được thực hành một cách nhất quán và bền bỉ, nó sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho mọi bước phát triển. “Dân là gốc” không chỉ là một tư tưởng chỉ đạo, mà là nguồn sức mạnh nội sinh lớn nhất của quốc gia - nơi quy tụ niềm tin, khát vọng và ý chí của toàn dân tộc, đưa đất nước tiến bước vững vàng trong giai đoạn mới.

“Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc”. Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ phòng họp Diên Hồng sáng nay càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời điểm đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Lời cam kết ấy cũng là niềm tin cử tri và nhân dân cả nước đặt trọn ở người lãnh đạo cao nhất trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước thịnh vượng, văn minh, nhân dân hạnh phúc!