Chiều 11/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường 3 Bảo Lộc đã làm việc với những người liên quan đến nội dung đăng tải về vụ “giải cứu” một học sinh lớp 7, được lan truyền trên mạng xã hội.

Những ngày qua, trên Facebook xuất hiện thông tin cho rằng vào rạng sáng ngày 8/9, tại khu vực B’Lao Sire, phường 3 Bảo Lộc, đã xảy ra vụ “giải cứu” một học sinh lớp 7 bị lừa, bắt đưa lên xe cùng với nhiều em khác (4 nữ, 1 nam) trong tình trạng không tỉnh táo. Ngoài ra, thông tin còn đề cập đến sự xuất hiện của 2 người lạ khả nghi, bịt khẩu trang kín mít.

Công an làm việc với những người đưa thông tin sai sự thật về bé gái "bị chuốc thuốc, bắt cóc". Ảnh: CALĐ

Qua xác minh, Công an phường 3 Bảo Lộc khẳng định, khoảng 2h ngày 8/9, một học sinh lớp 7 trú tại phường 3 Bảo Lộc đã chủ động liên hệ với người bạn quen qua mạng xã hội để mua vé đi TPHCM. Sau đó, gia đình cô bé phát hiện sự việc đã liên hệ nhà xe và tài xế để đón học sinh này đưa về nhà.

Tất cả hành khách trên chuyến xe này đều đã đặt vé trước và được đón đúng địa chỉ theo thông tin đăng ký, không có tình trạng “giải cứu”, “chuốc thuốc mê” hay “người lạ khả nghi” như các bài viết sai sự thật đã đề cập.

Công an phường 3 Bảo Lộc xác minh toàn bộ nội dung lan truyền trên Facebook và khẳng định không có vụ "giải cứu" bắt cóc, không có việc “chuốc thuốc” hay “người lạ khả nghi” xuất hiện như những thông tin thất thiệt. Cơ quan chức năng cũng xác định sự việc không liên quan đến hành vi lừa đảo hay mua bán người như một số tài khoản đã suy diễn.

Khi làm việc, những người đăng tải thông tin thừa nhận họ đã chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng và tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Công an phường 3 Bảo Lộc nhấn mạnh rằng đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.