Ngày 9/2, UBND phường Diên Hồng đã thông tin chính thức về hình ảnh liên quan Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng tại chợ Nguyễn Tri Phương lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về bảng tên mới gắn trước chợ Nguyễn Tri Phương. Ảnh: MXH

Theo đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng (Trung tâm) được thành lập trên cơ sở thực hiện Đề án số 214 và Quyết định số 4999 của UBND phường.

Trung tâm trực thuộc UBND phường với 3 phòng chuyên môn gồm: Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị, dịch vụ; Phòng Văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, quản lý chợ và Phòng Thể dục thể thao, Môi trường, đô thị; với hơn 10 trụ sở hoạt động.

Trên cơ sở đó, trụ sở chợ phường Diên Hồng được chuyển giao về cho Trung tâm tiếp nhận và quản lý sau khi được thành lập.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hiện nay chợ Nguyễn Tri Phương đã chính thức trực thuộc sự quản lý, vận hành của Trung tâm.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, có trách nhiệm bảo đảm duy trì hoạt động ổn định và phát triển văn minh thương mại tại chợ.

Do đó, việc sửa chữa bảng hiệu cũ để cập nhật thông tin đơn vị chủ quản và mỗi trụ sở hoạt động có tên bảng hiệu riêng theo lĩnh vực hoạt động là theo đúng quy định pháp luật.

Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của các hộ tiểu thương cũng như việc đi lại, mua sắm của người dân tại chợ Nguyễn Tri Phương.

UBND phường khẳng định tên “chợ Nguyễn Tri Phương” truyền thống vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành Thành phố để thực hiện việc sử dụng các bảng tên đơn vị một cách đồng bộ theo quy định.