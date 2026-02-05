Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát khu vực chợ Bến Thành. Ảnh: SGGP

Cùng tham gia đoàn khảo sát có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại các điểm đến, lãnh đạo Thành phố nghe các đơn vị thi công báo cáo tiến độ và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để kịp phục vụ người dân trong dịp Tết.

Cụ thể, tại chợ Bến Thành, Bí thư Thành ủy đề nghị nghiên cứu giải pháp tăng cường thông gió, cải tạo nhà vệ sinh, bảo đảm phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách.

Ở vòng xoay Hồ Con Rùa, lãnh đạo Thành phố gợi ý nghiên cứu bố trí không gian đường sách, kết hợp sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật nhằm thu hút người dân đến vui chơi, tham quan.

Đối với công viên tạm thời tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, các đơn vị được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cảnh quan, tăng cường mảng xanh và duy trì vệ sinh môi trường, đặc biệt là hệ thống nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, miễn phí.

Nhiều khu “đất vàng” được mở thành không gian công cộng

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm, nhiều khu đất trước đây bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả đang được Thành phố cải tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng tạm thời, vừa cải thiện cảnh quan đô thị, vừa bổ sung mảng xanh cho khu vực trung tâm.

Công viên tạm thời trên khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng trước đây. Ảnh: Tuấn Hùng

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TPHCM đưa vào phục vụ khoảng 25 ha công viên và không gian công cộng. Trong số này có nhiều khu “đất vàng” với vị trí đắc địa như khu đất số 8 Võ Văn Tần (thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng), khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, cùng các địa điểm trên đường Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Chu Mạnh Trinh, Trần Hưng Đạo, Cống Quỳnh… Các khu đất được định hướng tổ chức trưng bày hoa Tết, khu đi bộ, tập thể dục và các hoạt động cộng đồng trong dịp lễ, Tết.

Dịp Tết năm nay, hai công viên được đưa vào phục vụ trước Tết là công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) và công viên nước Vũng Tàu.

Hoàn thiện hạ tầng, tạo diện mạo mới cho đô thị

Song song với việc mở thêm công viên, TPHCM cũng đang chỉnh trang nhiều tuyến đường, nút giao và vòng xoay trung tâm như Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng, hiện đại.

Dự án nút giao An Phú thông xe thêm hầm chui, góp phần giảm khoảng 80% ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông TPHCM. Ảnh: TK

Bên cạnh đó, nhiều công trình trọng điểm đang được tập trung thi công, hoàn thiện để đưa vào phục vụ người dân như hầm chui nút giao An Phú, công viên nước Vũng Tàu; một số dự án lớn khác sẽ được khởi công sau Tết, trong khi các dự án như Vành đai 3, rạch Xuyên Tâm vẫn được tổ chức thi công xuyên Tết.

Theo lãnh đạo Thành phố, các công trình chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian công cộng không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân trong dịp Tết mà còn góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ lớn từ cộng đồng.