Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Công ty Khang Điền) tài trợ và thi công.

Hình ảnh khác lạ tại khu vực chợ Bến Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Công ty Khang Điền được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương làm nhà tài trợ và thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố.

Các khu vực gồm: Quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa và các tuyến đường huyết mạch: Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, quá trình chỉnh trang, một số khu vực có tính chất đặc thù, là không gian công cộng, điểm nhấn biểu tượng của Thành phố đang không được quan tâm một cách đúng mức, làm ảnh hưởng lớn đến diện mạo khu vực trung tâm Thành phố.

Qua quan sát thực tế và ý kiến phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục, hình thức triển khai tại đây đang gây tranh luận về tính thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc…

Qua rà soát, Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận thấy thực tế thi công tại khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa có sự khác biệt về màu sắc và phạm vi thực hiện so với phương án đã được Thành phố chấp thuận.

Sở cũng cho biết, chưa xác định được các nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi tiến hành thực hiện hay không.

Việc thay đổi về màu sắc của các khu vực này đã ảnh hưởng trực tiếp đến không gian cảnh quan và các công trình kiến trúc trong khu vực.

Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng việc thực hiện chỉnh trang 2 khu vực trên.

Sở cũng đề nghị Công ty Khang Điền khẩn trương cung cấp phương án thi công, đồng thời giải trình về sự khác biệt so với phương án đã được UBND Thành phố chấp thuận trước đó.

Chợ Bến Thành là công trình di tích thuộc Danh mục kiểm kê. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cũng lưu ý việc sơn lại chợ Bến Thành, một công trình di tích thuộc Danh mục kiểm kê, phải bảo đảm theo đúng màu sắc hiện hữu, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí.

Đối với Hồ Con Rùa, dù không thuộc Danh mục kiểm kê di tích, nhưng đây là công trình công cộng đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Thành phố. Do đó, việc sơn lại cần lưu ý nên theo màu sắc hiện hữu, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật.