Ngày 28/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin một đoạn chat được cho là của Vương Nhất Bác và bạn gái tin đồn Kỳ Mỹ Hợp bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh cãi.

Theo nội dung bị rò rỉ, tài khoản đăng tải đã chia sẻ những đoạn trao đổi chứa lời lẽ tiêu cực, được cho là nhắm đến một số nghệ sĩ nổi tiếng như Tiêu Chiến, Ngô Lỗi, Thái Từ Khôn, Quan Hiểu Đồng... Tuy nhiên, ngay sau đó cư dân mạng nghi ngờ tính xác thực của các tin nhắn này.

Diễn viên Vương Nhất Bác.

Trước tốc độ lan truyền chóng mặt, công ty quản lý của nam diễn viên phát đi tuyên bố chính thức, khẳng định toàn bộ nội dung là bịa đặt, vu khống, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự nghệ sĩ. Phía công ty yêu cầu gỡ bỏ các bài đăng liên quan và cho biết đã ủy quyền luật sư thu thập chứng cứ để xử lý theo pháp luật.

Một số nguồn tin cho hay tài khoản tung tin đã sử dụng số điện thoại cũ của nam diễn viên từ nhiều năm trước để đăng ký tài khoản mới, sau đó tự tạo dựng các đoạn hội thoại nhằm thu hút sự chú ý. Không ít người dùng mạng nhận xét nội dung trò chuyện “không giống phong cách của Vương Nhất Bác” và chỉ ra nhiều điểm thiếu logic.

Cộng đồng người hâm mộ của nam diễn viên cũng nhanh chóng lên tiếng, kêu gọi không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp pháp lý từ công ty quản lý.

Nam diễn viên còn là tay đua xe chuyên nghiệp.

Sinh năm 1997 tại Hà Nam (Trung Quốc), Vương Nhất Bác là ca sĩ, diễn viên, vũ công và tay đua mô tô chuyên nghiệp. Anh ra mắt năm 2014 với vai trò thành viên nhóm nhạc Hàn - Trung UNIQ.

Tên tuổi của anh bùng nổ khi đảm nhận vai Lam Vong Cơ trong bộ phim truyền hình Trần Tình Lệnh, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Vô Danh, Trường Không Chi Vương... Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Vương Nhất Bác còn theo đuổi đam mê đua xe mô tô chuyên nghiệp, từng tham gia nhiều giải đấu trong nước và đạt thành tích đáng chú ý.

Vương Nhất Bác biểu diễn trên sân khấu:

Nguồn: Sinchew, Sohu