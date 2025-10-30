Cùng với sự phát triển của xu hướng chăm sóc sức khoẻ chủ động, thực phẩm chức năng ngày càng được người dân quan tâm và sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.

Tại tọa đàm, PGS.TS.DS Nguyễn Tuấn Dũng - Nguyên Trưởng Bộ môn Dược lâm sàng, Đại học Y Dược TP.HCM, Cố vấn chuyên môn Hệ thống Nhà thuốc Long Châu và BSCKII Đào Trọng Thành - Phó Trưởng khoa Khám bệnh B, Bệnh viện Hữu Nghị đã chia sẻ nhiều thông tin, giúp người dân có thể chủ động dự phòng bệnh cho bản thân và gia đình.

Các chuyên gia y tế mang đến những kiến thức khoa học, thiết thực, giúp người tiêu dùng nhận diện đúng vai trò của thực phẩm chức năng trong chăm sóc sức khỏe.

Cần lựa chọn đúng loại, đúng liều, nguồn gốc rõ ràng

Theo PGS.TS.DS Nguyễn Tuấn Dũng, thực phẩm chức năng là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người. Các sản phẩm này được bổ sung thêm các chất có lợi cho sức khỏe, bao gồm: vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzyme, các loại men hoặc lợi khuẩn (probiotic và prebiotic).

PGS. Dũng đánh giá, thực phẩm chức năng có thể giúp chăm sóc cơ thể toàn diện từ trong ra ngoài, từ não bộ, tim mạch, gan thận, xương khớp đến làn da... Nếu biết sử dụng đúng loại, đúng thời điểm và đúng liều lượng, người dùng có thể phòng ngừa bệnh tật, duy trì sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đồng tình với ý kiến của chuyên gia dược lâm sàng, BSCKII Đào Trọng Thành cho rằng, về chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực phẩm chức năng có thể đóng góp vai trò quan trọng trong dự phòng bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BS. Thành chia sẻ: “Có thể coi thực phẩm chức năng là dạng trung gian giữa thực phẩm thông thường và thuốc điều trị, vì chúng không trực tiếp chữa bệnh nhưng lại bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ các quá trình sinh lý, chuyển hóa của cơ thể. Trong thực tế điều trị, chúng tôi nhận thấy rằng ở nhiều trường hợp, việc sử dụng thực phẩm chức năng đúng cách là cần thiết và mang lại hiệu quả hỗ trợ rõ rệt. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh là thực phẩm chức năng chỉ có vai trò hỗ trợ, không bao giờ có thể thay thế thuốc điều trị. Việc sử dụng chỉ có ý nghĩa khi được lựa chọn đúng loại, đúng liều, có nguồn gốc rõ ràng và được hướng dẫn bởi bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên môn”.

Lời khuyên của chuyên gia

BSCKII Đào Trọng Thành khuyến cáo người dân cần thận trọng với thông tin y tế trên mạng, đặc biệt là những nội dung quảng cáo do người không có chuyên môn y khoa truyền tải.

BS. Thành cũng khuyên người tiêu dùng chỉ nên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành bởi Cục Quản lý Dược hoặc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào. Ông cho rằng, sản phẩm thật không cần “thần thánh hoá” công dụng, sản phẩm an toàn không bán dễ dãi và sản phẩm đáng tin phải có chứng nhận và nguồn gốc rõ ràng.

Theo chuyên gia, người dân nên chọn mua thực phẩm chức năng tại nhà thuốc uy tín, minh bạch thông tin sản phẩm, có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm

PGS.TS.DS Nguyễn Tuấn Dũng chia sẻ: “Trong thực tế, người mua thường nhầm, chứ người bán thì không bao giờ “nhầm”. Người bán biết rất rõ mình đang kinh doanh gì - vấn đề là người tiêu dùng phải biết cách chọn lựa nơi uy tín để bảo vệ chính mình. Vì vậy, người mua hãy chọn những cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép chính thức”.

Hiện nay, một số hệ thống nhà thuốc lớn tại Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp dược uy tín; ứng dụng công nghệ công nghệ nhận diện nguồn gốc sản phẩm, giúp người dân chủ động hơn trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn.

Đơn cử như nhà thuốc Long Châu, người mua có thể quét mã QR trên bao bì để kiểm tra xuất xứ, đơn vị sản xuất, hạn sử dụng và mã công bố hợp pháp; tra cứu nguồn gốc sản phẩm, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của thực phẩm chức năng trên tờ hóa đơn mua hàng, trên website và ứng dụng nhà thuốc.

Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu các thông tin về sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc

Hưởng ứng chủ trương lớn của Chính phủ trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng, chuỗi nhà thuốc này cũng hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia - Bộ Y tế về kiểm nghiệm nghiêm ngặt toàn bộ sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng trong hệ thống. Đây là bước đi thể hiện cam kết của Long Châu trong minh bạch hóa chuỗi cung ứng, nâng tầm tiêu chuẩn chất lượng và đặt sức khỏe người dân ở vị trí trung tâm.

Bích Đào