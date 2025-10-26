Một số khu vực trên thế giới có tỷ lệ người sống lâu và khỏe mạnh cao hơn hẳn mức trung bình, bao gồm Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy), Ikaria (Hy Lạp), Nicoya (Costa Rica) và Loma Linda (California, Mỹ). Chuyên gia về tuổi thọ người Mỹ Dan Buettner cho biết đậu là thực phẩm gắn liền với cuộc sống lâu dài, xuất hiện phổ biến ở các vùng trường thọ trên.

Các loại đậu được ưa chuộng ở một số vùng trường thọ. Ảnh minh họa: Times of India

Ở mỗi nơi, loại đậu có thể khác nhau - đậu đen ở Nicoya, đậu lăng ở Ikaria hay đậu fava ở Sardinia nhưng tác dụng thì tương tự. Theo nghiên cứu của chuyên gia Buettner, chỉ cần ăn một bát đậu nấu chín mỗi ngày có thể giúp tăng thêm đến 4 năm tuổi thọ.

Lý do đậu có tác dụng đặc biệt đối với sức khỏe nằm ở thành phần dinh dưỡng. Đậu chứa nhiều carbohydrate phức tạp, chất xơ và protein thực vật, giúp ổn định đường huyết và cung cấp năng lượng bền vững. Chất xơ trong đậu nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa và giảm viêm - những yếu tố liên quan mật thiết đến quá trình lão hóa. Ngoài ra, đậu còn chứa folate, magie và sắt, các dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe tim mạch và não bộ.

Khác với nguồn protein động vật vốn chứa nhiều chất béo bão hòa, protein thực vật trong đậu nhẹ nhàng hơn với thận và tim, không gây viêm và không làm tăng nguy cơ bệnh mạn tính. Người dân ở các vùng trường thọ nhận phần lớn lượng protein từ thực vật, đặc biệt là đậu. Sự khác biệt nhỏ đó mang lại hiệu quả tích lũy lớn theo thời gian, giúp kéo dài tuổi thọ mà không cần đến chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay thực phẩm chức năng đắt tiền.

Trong khi thế giới hiện đại không ngừng săn lùng các “siêu thực phẩm” mới, người dân ở các trường thọ lại trung thành với những món ăn giản dị, giàu dinh dưỡng và gắn bó với văn hóa truyền thống. Họ không cần đến các thực phẩm đắt tiền, dưỡng chất bổ sung mà chỉ cần những bữa ăn thanh đạm từ đậu, rau và thực phẩm tự nhiên.

Theo chuyên gia Buettner, bữa ăn chất lượng không nằm ở sự phức tạp mà ở tính chất đều đặn và cân bằng. Chỉ cần thêm đậu vào các món quen thuộc như súp, hầm hay salad, chúng ta đã có thể học được phần nào trí tuệ của các vùng trường thọ - nơi con người sống lâu, khỏe mạnh và hạnh phúc nhờ vào những điều giản dị nhất.

Ngoài ra, ở các cộng đồng sống thọ, bữa ăn là dịp kết nối và sẻ chia. Việc cùng ăn uống trong không khí thư thái, vui vẻ giúp giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe tinh thần. Chuyên gia Buettner cho rằng tuổi thọ không chỉ đến từ thức ăn mà còn từ sự gắn kết giữa con người với nhau.