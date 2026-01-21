Sau khi bộ phim Cách em 1 milimet khép lại, Đồng hồ đếm ngược - bộ phim truyền hình thuộc thể loại viễn tưởng, siêu thực hiếm hoi do VFC sản xuất sẽ ra mắt khán giả từ cuối tháng 1/2026.

Diễn viên Thục Trang Sachi

Phim xoay quanh nhân vật Thành (Thanh Sơn thủ vai), một thanh niên tỉnh lẻ mưu sinh tại thành phố bất ngờ sở hữu năng lực siêu nhiên sau một biến cố lớn. Từ đó, anh bước vào hành trình khám phá những bí ẩn của cuộc sống, đối diện với mất mát và dần nhận ra giá trị của thời gian, tình thân và tình người. Khác với các bộ phim tâm lý - xã hội quen thuộc, tác phẩm mạnh dạn lồng ghép yếu tố giả tưởng, siêu thực để dẫn dắt câu chuyện, đánh dấu lần đầu VFC thử nghiệm thể loại này một cách rõ nét trên sóng giờ vàng.

Bên cạnh Thanh Sơn, phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ như: Hồng Đăng, Hoàng Hà, Bảo Hân, Quách Thu Phương cùng các diễn viên nhí An Nhiên và Thục Trang Sachi....

Thục Trang Sachi cùng Thanh Sơn ở hậu trường phim " Đồng hồ đếm ngược".

Trong phim, Thục Trang Sachi đảm nhận vai Nhi – con riêng của bà Bích, em gái cùng cha khác mẹ với Thành. Nhi là một cô bé nhút nhát, sống khép mình và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Sự xuất hiện của Thành trong cuộc đời đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp Nhi dần cởi mở, mạnh mẽ hơn và học cách tin vào những điều tốt đẹp. Là tuyến nhân vật thứ chính trong phần cuối của bộ phim Nhi được xem là “mảnh ghép cảm xúc” quan trọng, góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn mà bộ phim hướng tới.

Chia sẻ về vai diễn, Thục Trang Sachi cho biết đặc biệt ấn tượng với nhân vật Nhi ngay từ khi đọc kịch bản bởi đây là một vai diễn giàu nội tâm, đòi hỏi nhiều cảm xúc. Việc được làm việc cùng các diễn viên Thanh Sơn, Hoàng Hà... cũng mang đến cho cô bé nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình quay phim.

Thục Trang Sachi sinh năm 2013.

Trước Đồng hồ đếm ngược, Thục Trang Sachi đã là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều hoạt động nghệ thuật. Em được biết đến như một sao nhí đa tài khi song song theo đuổi ca hát và diễn xuất, từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình như bé Ù trong phim Những chặng đường bụi bặm. Cô bé sinh năm 2013 cũng là gương mặt ca sĩ nhí được chọn biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn cấp quốc gia cùng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ lớn như: Hòa Minzy, diva Hà Trần...

Ngoài ra, em còn đạt một số giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc gần đây như Quán quân bảng Vocal thanh nhạc lứa tuổi 11-12 của Cuộc thi Liên hoan nghệ thuật Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức. Việc góp mặt trong dự án viễn tưởng hiếm hoi của VFC được xem là bước tiến mới giúp Thục Trang Sachi tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất ở những vai diễn có chiều sâu và nội tâm.

Thục Trang Sachi biểu diễn cùng Hoà Minzy.

Theo đạo diễn Bùi Tiến Huy, Đồng hồ đếm ngược không chỉ là thử thách về cấu trúc kịch bản mà còn là nỗ lực đổi mới trong cách kể chuyện của ê-kíp sản xuất. Dưới lớp vỏ siêu thực, bộ phim vẫn tập trung khai thác những giá trị bền vững của đời sống gia đình, sự trân trọng thời gian và cách con người đối diện với những biến cố không thể tránh khỏi.

Đồng hồ đếm ngược chính thức lên sóng VTV3 vào cuối tháng 1/2026 vào 20h tối thứ 5, thứ 6 hàng tuần.