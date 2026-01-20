Theo đó, VTV sẽ phát sóng chùm phim tài liệu 4 tập Đảng Cộng sản Việt Nam - vì Dân tộc Việt Nam và các phim tài liệu, chương trình tọa đàm hướng về Đại hội với nội dung mang tính chuyên sâu, giàu giá trị tư liệu vào khung 21h của Lằn ranh từ 19-23/1.

NSND Trung Anh và NSƯT Phạm Cường ở thế đối đầu trong phim.

Lằn ranh đang là bộ phim gây chú ý đặc biệt của khán giả trên khung giờ vàng VTV1 dành cho phim chính luận. Càng đi đến tập cuối, phim diễn biến càng gay cấn khi bộ mặt thật của phó bí thư Sách được bóc trần, chủ tịch Thuỷ phải đối đầu với cả chánh văn phòng Triển lẫn phó bí thư Sách và đặc biệt là người tình của ông Sách ngày càng điên cuồng.

Thống kê của VTV Rating cho thấy Lằn ranh đứng đầu các phim giờ vàng trên VTV1 về số lượng khán giả bình quân mỗi tập phát sóng. Phim thu hút sự quan tâm nhờ đề cập đến vấn đề chống tham nhũng và tiêu cực hiện nay, đặc biệt là sự chống lưng của quan chức với doanh nghiệp mà cụ thể ở đây là mối quan hệ ngoài luồng của phó bí thư Sách và Trinh - chủ dự án chung cư Trinh Tam.

Bộ phim tiến hành quay và làm hậu kỳ trong 6 tháng với sự hỗ trợ tích cực của Viện Kiểm sát. Lằn ranh không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả bởi những vấn đề thời sự nhức nhối trong xã hội mà còn ghi điểm bởi diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên Hồng Diễm, Mạnh Trưởng, NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường, NSND Trọng Trinh, Tiến Lộc, Doãn Quốc Đam, Huyền Sâm, Hà Việt Dũng....

Lằn ranh sẽ kết thúc ở tập 58. Như vậy chỉ còn 4 tập nữa là phim sẽ chia tay với khán giả để nhường sóng cho phim về đề tài bộ đội thời bình Không giới hạn.

Ảnh, clip: VTV