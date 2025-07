Ngày 16/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thông tin về ca bệnh loạn thần do uống nhiều rượu. Người đàn ông 52 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, mất ngủ kéo dài, nói nhảm, nghe thấy tiếng người lạ và nhìn thấy hình ảnh không có thật.

Theo gia đình, bệnh nhân thích uống rượu từ nhiều năm nay. Các bác sĩ xác định ông mắc loạn thần do rượu. Đây là một rối loạn tâm thần nghiêm trọng do lạm dụng rượu trong thời gian dài.

Rượu bia vốn là thức uống quen thuộc trong các dịp lễ Tết, giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, lạm dụng rượu kéo dài với liều lượng lớn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ và hệ thần kinh.

Một trong những hậu quả nguy hiểm nhưng thường bị xem nhẹ là loạn thần do rượu, với các biểu hiện đặc trưng như mất ngủ kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nhiều người có hiện tượng ảo giác, hoang tưởng, hành vi bất thường như hung hãn, kích động, làm hại bản thân mình hoặc người xung quanh.

Những triệu chứng này không chỉ đe dọa sức khỏe và tính mạng của người bệnh mà còn gây ra gánh nặng lớn cho gia đình và cộng đồng.

Khác với trạng thái say rượu thông thường, loạn thần do rượu có thể tái phát hoặc kéo dài nếu không được điều trị kịp thời. Nhiều trường hợp cần nhập viện để sử dụng thuốc an thần, chống loạn thần và kết hợp các liệu pháp cai nghiện rượu.

Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người bệnh phục hồi chức năng tâm thần. Quan trọng hơn, cai rượu là bước đầu tiên và cần thiết để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra rối loạn.

Để phòng tránh loạn thần do rượu và các hậu quả nghiêm trọng khác, các bác sĩ khuyến cáo:

- Hạn chế sử dụng rượu bia, đặc biệt với những người có tiền sử lạm dụng rượu hoặc có bệnh lý về tâm thần, thần kinh.

- Theo dõi người thân nếu phát hiện các dấu hiệu như mất ngủ kéo dài, nói nhảm, ảo giác hoặc hành vi bất thường, hãy đưa họ đến cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần ngay lập tức.