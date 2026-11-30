USTR đề xuất mức thuế bổ sung lên tới 35% với hàng hóa Việt Nam theo Mục 301, nhưng mức 20% có thể được xem xét nếu hai nước đạt thỏa thuận thương mại đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Kinh tế, chứng khoán Việt Nam chịu áp lực ra sao?

Thuế 35% chưa phải kịch bản cơ sở

Ngày 25/11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận sơ bộ điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974, về tình trạng dư thừa công suất và sản xuất tại 14 đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam.

USTR đề xuất xem xét áp thuế bổ sung lên tới 35% đối với hàng hóa Việt Nam, kèm một số trường hợp được miễn trừ. Tuy nhiên, mức thuế có thể giảm xuống 20% nếu Việt Nam đạt được thỏa thuận Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng (ART) với Mỹ.

Đây chưa phải quyết định áp thuế cuối cùng. Các bên sẽ gửi ý kiến trước ngày 5/1/2027, phiên điều trần dự kiến bắt đầu ngày 25/1, trước khi USTR xem xét và đưa ra quyết định chính thức.

Tại cuộc họp báo ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết Việt Nam đang triển khai đồng thời hai kênh làm việc với Mỹ, gồm tham gia quá trình điều tra theo Mục 301 và tiếp tục đàm phán ART. Việt Nam đã đưa ra những cam kết ở mức cao nhất có thể, chưa có tiền lệ.

Ngày 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam và Mỹ cơ bản đã kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để tiến tới ký kết; mức thuế áp dụng dự kiến thấp hơn đáng kể so với mức tối đa mà phía Mỹ vừa đề xuất.

Trong báo cáo cập nhật ngày 27/11, KB Securities (KBSV) đánh giá khả năng cao mức thuế thực tế Việt Nam phải chịu sẽ là 20%, nhờ những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán.

Theo KBSV, mức thuế này tương đương thời điểm đầu năm, do đó chưa tạo ra thay đổi đáng kể đối với triển vọng xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, hàng hóa Việt Nam có thể suy giảm một phần lợi thế cạnh tranh khi mức thuế áp dụng với một số đối thủ thương mại thấp hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với đầu năm.

Một điểm đáng chú ý là một số mặt hàng thuộc nhóm điện tử, công nghệ thông tin và bán dẫn - chiếm 33,4% kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ năm 2025, nằm trong diện được miễn trừ theo đề xuất của USTR. Đây là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của khu vực doanh nghiệp FDI sang Mỹ, giúp hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Thuế có thể ảnh hưởng tới một số nhóm ngành trong nước. Ảnh: HH

Chứng khoán ít chịu cú sốc, áp lực lãi suất đáng chú ý

Đánh giá về tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam, KBSV cho rằng mức độ ảnh hưởng lần này sẽ thấp hơn đáng kể so với tháng 4/2025, thời điểm đó chính sách thuế quan của Mỹ lần đầu được công bố và tạo ra cú sốc lớn đối với thị trường tài chính toàn cầu. Nguyên nhân là thị trường hiện đã có sự chuẩn bị và khả năng thích ứng tốt hơn.

Trong ngắn hạn, tác động chủ yếu đến từ yếu tố tâm lý, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, đồng thời làm giảm kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục thực hiện chính sách hạ lãi suất.

Theo KBSV, những cáo buộc của USTR liên quan đến chính sách tiền tệ Việt Nam, trong đó có vấn đề VND bị định giá thấp, có thể khiến dư địa điều hành chính sách tiền tệ hạn chế hơn. Trong giai đoạn đàm phán thuế quan, NHNN có thể phải thận trọng hơn với việc điều hành tỷ giá.

Về triển vọng các nhóm cổ phiếu, nhóm điện tử, bán dẫn và CNTT có lợi thế tương đối khi vẫn thuộc danh mục miễn thuế. Đây là những lĩnh vực cần theo dõi trong bối cảnh chính sách thuế mới có thể tạo ra sự phân hóa giữa các ngành hàng.

Ngược lại, các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm không thuộc danh mục miễn trừ sẽ đối mặt với rủi ro lớn hơn nếu mức thuế tối đa 35% được áp dụng. Ngay cả trong kịch bản thuế 20%, hàng hóa Việt Nam vẫn có thể chịu bất lợi nhất định về cạnh tranh so với một số đối thủ.

KBSV cho rằng tác động thực tế tới thị trường chứng khoán sẽ phụ thuộc vào mức thuế cuối cùng áp dụng với Việt Nam, dự kiến sớm nhất được xác định vào tháng 2/2027.

Sau những phiên biến động ban đầu, thị trường được kỳ vọng sẽ trở lại vận động theo các yếu tố nền tảng như mặt bằng lãi suất, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết và hoạt động mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.