Từ bỏ công việc và cuộc sống tiện nghi nhưng đầy áp lực nơi thành phố, nhiều người trẻ lựa chọn đến một vùng đất mới để làm homestay, vừa "chữa lành", tìm kiếm sự thư thái bình yên, vừa bắt đầu hành trình khai thác du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài: Người trẻ bỏ phố lên núi làm homestay

Rời phố lên núi làm homestay

Cách đây 4 năm, sau vài biến cố trong cuộc sống và áp lực từ công việc văn phòng, chị Phạm Diệu Linh (SN 1994, quê Tuyên Quang) quyết định rời Hà Nội, tìm kiếm một vùng đất mới để “chữa lành”, sống hòa mình vào thiên nhiên.

Chị chọn Mộc Châu (Sơn La) – cách Hà Nội khoảng 200km làm điểm dừng chân vì nơi đây sở hữu cảnh quan đẹp, không gian trong lành và khí hậu mát mẻ quanh năm.

Chị Linh rời phố lên núi, cải tạo căn nhà cũ rộng 200m2 thành homestay theo phong cách đồng quê châu Âu

Tại đây, chị thuê mảnh đất rộng 800m2 của một người quen với giá 20 triệu đồng/năm, nằm ở Bản Áng.

Trên mảnh đất có sẵn một căn nhà mà chủ cũ để lại, rộng 200m2. Khi nhận bàn giao, công trình đã xuống cấp. Các phần tường bong tróc từng mảng, ngói vỡ nát, phía trước cỏ mọc um tùm.

Thấy kết cấu nhà vẫn còn chắc chắn, chị Linh tu sửa lại, giữ nguyên khung ban đầu, thay phần mái hỏng bằng tôn lạnh, làm trần nhựa thả với mức giá hợp lý. Bên trong, chị thuê thợ trát lại những phần tường còn dang dở; phía ngoài cũng được sửa sang, hoàn thiện.

Một số góc chụp hình đẹp bên trong căn nhà sau cải tạo

Với những công việc đòi hỏi chuyên môn của thợ xây và thợ làm mái, chị Linh thuê người. Còn một số hạng mục thủ công chị tự làm.

Mẹ và em trai cũng lên Mộc Châu phụ giúp chị dựng hàng rào, đóng cửa gỗ và bàn bếp.

Sau khoảng nửa năm, ngôi nhà được sửa sang xong với diện mạo mới, thiết kế theo phong cách đồng quê châu Âu với tông chủ đạo là trắng, xanh bạc hà và nâu gỗ.

Nhà được chia thành 4 phòng ngủ, sắp đặt theo chủ đề xuân, hạ, thu, đông. Ngoài ra, không gian sinh hoạt còn có bếp ăn và phòng khách.

Ngoài khu nhà ở, chị Linh phân chia diện tích còn lại thành các khu vực trồng hoa và rau. Riêng khu vườn rau rộng khoảng 600m2, giúp gia đình chủ động một phần nguồn thực phẩm hằng ngày.

Mỗi mùa, chị Linh lại trồng những loại hoa khác nhau: hoa cải vàng mùa đông; hoa cánh bướm hồng mùa xuân và mùa hè - thu tràn ngập hoa sao nhái màu vàng cam

Không chỉ có không gian sống mới tràn ngập hương sắc, chị thừa nhận tinh thần và suy nghĩ thay đổi tích cực hơn nhiều từ khi rời phố về Mộc Châu.

Điều chị cảm nhận rõ nhất là chất lượng cuộc sống được cải thiện. Nhà ở rộng rãi và không khí trong lành hơn, thực phẩm tự cung tự cấp nên đảm bảo an toàn với sức khỏe.

“Mình xem Mộc Châu như quê hương thứ hai, là nơi mình tìm lại được những giây phút bình yên sau thời gian dài bôn ba nơi thành phố. Giờ mình được làm công việc bản thân yêu thích mỗi ngày, tuy vẫn còn khó khăn nhưng hạnh phúc”, chị Linh bày tỏ.

Cô gái trẻ tận hưởng cuộc sống bình yên khi rời phố về Mộc Châu

“Giới hạn” khách tới, đón tiếp nồng hậu như người thân

Ngoài 1 căn phòng để gia đình vừa sinh hoạt vừa quản lý công việc, chị Linh dành 3 không gian riêng tư còn lại trong căn nhà làm homestay, đón khách ghé thăm.

Dù diện tích đất thoáng đãng, có đủ tiềm năng mở rộng thêm dịch vụ lưu trú nhưng chị quyết định duy trì quy mô homestay nhỏ với 3 phòng tiêu chuẩn, sức chứa tối đa 8 người.

“Phần lớn mọi công việc ở homestay đều do mình trực tiếp quản lý và thực hiện. Vì vậy, mình không đầu tư mở rộng quy mô hay làm du lịch theo trào lưu để đảm bảo phục vụ du khách được chu đáo nhất.

Mình cũng mong muốn khách du lịch đến đây có thể cảm nhận được sự đón tiếp nồng hậu, tạo cảm giác gần gũi như ghé thăm nhà người quen”, chị Linh cho hay.

Không gian homestay được bài trí tinh tế

Theo người phụ nữ quê Tuyên Quang, du khách tìm đến với homestay của chị chủ yếu là những người yêu thiên nhiên, muốn sống chậm sau những ngày dài bộn bề với công việc, cuộc sống.

Mùa cao điểm (từ tháng 11 đến tháng 6 năm sau) homestay của chị Linh đón khoảng 100 lượt khách/tháng. Từ tháng 7 đến tháng 9, thời tiết mưa nhiều nên lượng khách giảm.

Khách ra vườn tự thu hoạch rau trái, thưởng thức trà chiều trong không gian nên thơ ở homestay

Chị Linh tiết lộ, giá mỗi đêm nghỉ ở homestay được duy trì ở mức phải chăng, khoảng 500.000 – 800.000 đồng/đêm (tùy phòng, tùy thời điểm) để tiếp cận được với nhiều đối tượng khách.

Ngoài phục vụ lưu trú, chị còn nhận làm tiệc trà chiều để khách nghỉ ở homestay có thể tận hưởng giây phút thư giãn giữa không gian tràn ngập hoa, cỏ cây.

Bên cạnh đó, những du khách yêu thích trải nghiệm cuộc sống làm nông cũng có thể ra làm vườn và thu hoạch rau củ quả trong khuôn viên, sau đó tự tay chế biến thành các món ăn tươi mát.

“Khách có thể đặt món lẩu, nướng vào buổi tối và mình sẽ là người trực tiếp chế biến.

Nguyên liệu đều là thực phẩm tươi ngon tại địa phương, còn rau củ được thu hoạch trực tiếp từ vườn nhà”, chị nói.

Những bữa ăn lành mạnh với nguồn thực phẩm sạch từ khu vườn

Sau 4 năm rời phố, chị Linh thấy may mắn khi lựa chọn Mộc Châu làm nơi dừng chân – điểm đến không quá xa quê hương, lại được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh sắc đẹp như tranh vẽ.

Theo chị, vùng đất này đang phát triển du lịch, còn nhiều tiềm năng và đặc biệt bản sắc văn hóa và con người nơi đây vẫn giữ được những nét riêng.

Mộc Châu cũng là địa phương có định hướng phát triển du lịch xanh và bền vững, phù hợp với lối sống gần gũi thiên nhiên của chị.

Cô gái trẻ sống tích cực hơn khi đến Mộc Châu

“Từ khi rời phố về đây, mình đã thay đổi tích cực từ phong cách sống, suy nghĩ cho đến tinh thần. Mình có nhiều thời gian dành cho bản thân, hàng ngày làm vườn cũng khiến cho tâm trí của mình cảm nhận rõ hơn sự bình yên và ý nghĩa của cuộc sống.

Nhịp sống chậm ở vùng cao nguyên này còn giúp tinh thần mình thoải mái và an yên”, chị chia sẻ.

Ảnh, video: Linh Pham/Dream Farmhouse – Moc Chau