Chính phủ Anh vừa lùi bước trước kế hoạch cho phép các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) truy cập miễn phí nội dung có bản quyền để làm dữ liệu huấn luyện. Sự thay đổi lập trường này diễn ra sau hàng loạt khiếu nại từ các nhân vật hàng đầu trong ngành công nghiệp sáng tạo, bao gồm danh ca Paul McCartney, Elton John, Coldplay và đạo diễn Richard Curtis.

Trước đó, Anh dự định cho phép các công ty AI thu thập dữ liệu từ các tác phẩm có bản quyền trừ khi chủ sở hữu chủ động yêu cầu từ chối. Bộ trưởng Khoa học Liz Kendall khẳng định chính phủ đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ các nhà sáng tạo, doanh nghiệp AI và công đoàn, qua đó quyết định hủy bỏ phương án ưu tiên ban đầu này.

Theo báo cáo đánh giá tác động của chính phủ dựa trên dữ liệu từ OECD, việc áp dụng AI có thể đóng góp thêm từ 55 tỷ đến 140 tỷ bảng Anh vào tổng giá trị gia tăng (GVA) của quốc gia này vào năm 2030. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sáng tạo của Anh hiện cũng tạo ra GVA lên tới 146 tỷ bảng, chiếm gần 6% tổng GVA toàn quốc trong năm 2024. Trong đó, 42% (tương đương 62 tỷ bảng) đến từ phân ngành phần mềm và dịch vụ máy tính.

Báo cáo nhấn mạnh sự thành công của lĩnh vực AI và ngành sáng tạo có mối liên hệ chặt chẽ. Ngành sáng tạo tạo ra nội dung chất lượng cao cần thiết để huấn luyện các mô hình AI tốt nhất, trong khi AI cung cấp các công cụ mạnh mẽ để khuếch đại năng suất của người sáng tạo.

Thay vì cho phép sử dụng miễn phí, chính phủ Anh hiện đề xuất hợp tác với các chuyên gia để phát triển các tiêu chuẩn minh bạch về dữ liệu đầu vào và xem xét các mô hình cấp phép do thị trường dẫn dắt. Cơ quan chức năng cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các vụ kiện tụng liên quan đến bản quyền AI tại Anh và trên thế giới, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý thứ cấp đối với các mô hình AI nhập khẩu.

Dự kiến, nền tảng Sàn giao dịch Nội dung Sáng tạo sẽ ra mắt bản thử nghiệm hoạt động vào mùa hè này để kiểm tra các mô hình cấp phép thương mại.

(Theo The Register)