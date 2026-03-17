Theo thông tin từ hãng Hyundai, nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 bé gái 2 tuổi tử vong trên xe Palisade 2026 liên quan đến tính năng chỉnh điện ở hàng ghế thứ hai và ba. Các cảm biến an toàn tích hợp trên ghế có thể không phát hiện được vật cản, kể cả con người, khi ghế đang trượt hoặc gập lại.

Sự cố nguy hiểm xảy ra trong các tình huống ghế đang gập xuống hoặc trượt hoặc khi sử dụng tính năng trượt – gập một chạm (one-touch tilt-and-slide) để vào hàng ghế thứ ba. Nếu cảm biến chống kẹt không hoạt động đúng, không phát hiện được vật cả, mô-tơ ghế vẫn tiếp tục hoạt động và tạo lực ép mạnh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hyundai dừng bán mẫu SUV "hot" sau vụ bé gái 2 tuổi tử vong vì ghế chỉnh điện.

Tai nạn xảy ra ngày 7/3/2026 đã khiến một bé gái 2 tuổi thiệt mạng. Ngay sau đó, Hyundai lập tức dừng bán xe để điều tra nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục.

Hãng cho biết, lỗi xuất hiện trên các phiên bản sử dụng ghế sau chỉnh điện. Đó là Hyundai Palisade 2026 phiên bản Limited và Calligraphy với số lượng khoảng 68.500 xe bị ảnh hưởng, trong đó có 60.500 xe tại Mỹ và 8.000 xe tại Canada. Các bản tiêu chuẩn sử dụng ghế chỉnh cơ không bị ảnh hưởng.

Hyundai cho biết, hãng đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Trước hết, hãng phát lệnh dừng bán toàn bộ các phiên bản xe Hyundai Palisade 2026 bị ảnh hưởng nêu trên. Bản cập nhật phần mềm (OTA) sẽ được phát hành vào cuối tháng 3/2026 nhằm tăng độ nhạy của cảm biến, đóng vai trò biện pháp tạm thời.

Song song, một đợt triệu hồi bắt buộc đang được hoàn tất với Cục An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA). Giải pháp sửa lỗi vĩnh viễn phần cứng hoặc phần mềm sẽ được triển khai miễn phí tại các đại lý trong thời gian tới.

Ngoài ra, Hyundai cũng cung cấp xe thuê miễn phí cho những khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng xe hiện tại trong thời gian chờ khắc phục.

Hyundai khuyến cáo các chủ xe Palisade 2026 bản Limited và Calligraphy cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng xe và tránh tuyệt đối để trẻ em hoặc thú cưng ở gần khu vực ghế trước khi bấm nút gập điện.

Đồng thời, các chủ xe không nên sử dụng chức năng trượt ghế ở hàng thứ hai, thứ ba khi có người đang lên/xuống xe

