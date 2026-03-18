Theo Carscoops, Mercedes-Benz đã bắt đầu những cuộc trao đổi ban đầu về khả năng mở rộng hợp tác với Geely. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng xe sang Đức đang củng cố năng lực phát triển sản phẩm tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất toàn cầu của mình.

Các cuộc thảo luận hiện mới ở giai đoạn sơ bộ, tập trung vào khả năng hợp tác cho các dòng xe điện ra mắt sau thế hệ hiện tại. Việc tận dụng năng lực kỹ thuật và chuỗi cung ứng của Geely được đánh giá có thể giúp Mercedes-Benz rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời giảm chi phí trong bối cảnh các hãng xe nội địa Trung Quốc ngày càng chiếm ưu thế về tốc độ triển khai và giá bán.

Đại diện Mercedes-Benz cho biết, hãng liên tục đánh giá các phương án nhằm tăng tốc và tối ưu hoạt động nghiên cứu phát triển, cả tại Trung Quốc và trên quy mô toàn cầu. Trong khi đó, phía Geely chưa đưa ra bình luận chính thức.

Những động thái giữa Mercedes-Benz và Geely phản ánh xu hướng rộng hơn của ngành ô tô châu Âu, khi các nhà sản xuất truyền thống ngày càng tìm đến đối tác Trung Quốc để duy trì năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên xe điện.

Trước đó, Stellantis được cho là đang tìm kiếm các thỏa thuận hợp tác với các hãng xe Trung Quốc cho hoạt động tại châu Âu. Tương tự, Volkswagen đã thiết lập quan hệ hợp tác với Xpeng, bao gồm cả chia sẻ nền tảng, nhằm tăng sức cạnh tranh tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Các công ty khác như BYD, Chery đã thậm chí vượt lên trên nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống phương Tây để phát triển các loại pin và động cơ điện tiên tiến hơn.

Dù vậy, Mercedes-Benz nhấn mạnh hiện chưa có bất cứ thảo luận gì liên quan đến chia sẻ nền tảng với Geely. Điều này cho thấy các cuộc đàm phán vẫn ở mức thăm dò và chưa chắc sẽ dẫn tới một thỏa thuận chính thức, đặc biệt khi đây là vấn đề nhạy cảm về công nghệ và chiến lược.

Hiện tại, đối tác sản xuất chính của Mercedes-Benz tại Trung Quốc vẫn là BAIC. Tuy nhiên, tỷ phú Li Shufu – nhà sáng lập Geely, đồng thời cũng là một trong những cổ đông lớn của hãng xe Đức. Hai bên được cho là vẫn duy trì trao đổi thường xuyên ở cấp cao.

Trên thực tế, Mercedes-Benz và Geely đã có nền tảng hợp tác thông qua thương hiệu Smart, hiện được tái định vị thành hãng xe điện. Với các sản phẩm như Smart cỡ nhỏ, Mercedes-Benz đảm nhiệm thiết kế, trong khi Geely phụ trách kỹ thuật và sản xuất.

Mô hình phân vai này được nhận định có thể tiếp tục được mở rộng nếu hai bên tiến tới các thỏa thuận sâu hơn trong tương lai.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại Trung Quốc, việc tận dụng nguồn lực địa phương đang trở thành lựa chọn chiến lược với nhiều hãng xe toàn cầu. Tuy nhiên, với một thương hiệu như Mercedes-Benz, mọi bước đi hợp tác đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để cân bằng giữa tốc độ phát triển và giá trị cốt lõi.

