Sau chuyến đi Sapa dịp lễ 2/9, tôi chuẩn bị trả chiếc ô tô thuê tự lái. Lúc nhận xe, mọi thứ khá đơn giản, nhưng tôi không biết đến khi bàn giao có phát sinh thủ tục gì không, vì đây là lần đầu tôi sử dụng dịch vụ này.

Tôi đang băn khoăn, khi trả ô tô tự lái, người thuê nên kiểm tra những gì và cần lưu ý điều khoản nào trong hợp đồng để tránh trường hợp bị tính tiền vì những lỗi không phải do mình gây ra? Mong các tài xế có kinh nghiệm chia sẻ thêm.

Trước giờ tôi cứ nghĩ nhận xe mới cần kiểm tra kỹ, nhưng tìm hiểu mới thấy lúc trả xe cũng có khá nhiều vấn đề cần lưu ý, nhất là chuyện trầy xước, móp méo, mức nhiên liệu, số km hay các khoản phí phát sinh.

Sau mỗi chuyến đi, việc trả ô tô tự lái tưởng đơn giản nhưng nếu không kiểm tra kỹ tình trạng xe, người thuê có thể đối mặt với những khoản phí phát sinh. Ảnh minh hoạ.

Theo mọi người, trước khi mang xe đi trả mình có cần chụp, quay lại toàn bộ tình trạng xe giống như lúc nhận hay không. Ví dụ, nên chụp 4 phía thân xe, cản trước/sau, gương, kính, mâm lốp và cả nội thất? Có cần quay cả đồng hồ km, mức nhiên liệu để làm bằng chứng không?

Một vấn đề tôi thấy khá đáng lo là những vết xước nhỏ. Giả sử lúc nhận xe đã có vài vết xước nhưng hai bên không ghi nhận đầy đủ, đến lúc trả xe chủ phát hiện rồi cho rằng mình làm thì xử lý thế nào? Hoặc nhân viên nhận xe kiểm tra sơ qua, cho trả xe bình thường nhưng vài ngày sau mới gọi báo có thêm vết xước thì khách thuê có phải chịu trách nhiệm không?

Theo các bác có kinh nghiệm thuê xe tự lái, trước khi giao chìa khóa nên làm những bước nào là chắc ăn nhất?

Bác nào từng thuê xe nhiều hoặc đã gặp trường hợp bị trừ tiền cọc vì một lỗi mà mình cho rằng không phải do mình gây ra, chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi với. Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề nhiều người lần đầu thuê xe rất dễ bỏ qua.

Bạn đọc Nguyễn Tiến (Đông Anh, Hà Nội)

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