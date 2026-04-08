Theo Motor1, vụ việc được chia sẻ bởi Michael Dega, quản lý kinh doanh tại đại lý Mercedes-Benz of Novi lên mạng xã hội TikTok như một tình huống thực tế thường gặp với người thuê xe.

Khách hàng này đã sử dụng xe vượt 22.157 dặm (khoảng 35.600 km) so với hạn mức ghi trong hợp đồng. Với mức phạt tính theo quãng đường vượt giới hạn, tổng số tiền phải trả lên tới 5.539 USD (khoảng 141 triệu đồng).

“Con số này khá lớn và thực sự không đẹp chút nào,” Michael Dega nhận xét.

Thay vì trả xe trực tiếp cho bên cho thuê và chịu toàn bộ phí phạt, đại lý đề xuất khách hàng dùng chiếc Mercedes làm xe trao đổi (trade-in).

Theo đó, chiếc xe được định giá thu mua ở mức 18.000 USD, trong khi số tiền cần thanh toán để tất toán hợp đồng thuê là 20.082 USD. Điều này đồng nghĩa khách hàng đang “âm” 2.082 USD.

Tuy nhiên, khoản lỗ này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức phạt hơn 5.500 USD nếu trả xe theo cách thông thường. “Trong trường hợp này, đổi xe là phương án rẻ hơn rất nhiều,” vị quản lý đại lý cho biết.

Theo các chuyên gia tài chính, tiền thuê xe hàng tháng được tính dựa trên mức khấu hao dự kiến của xe trong suốt thời gian thuê.

Quãng đường càng nhiều, xe càng mất giá nhanh. Vì vậy, các công ty cho thuê thường áp giới hạn 12.000-15.000 dặm/năm (19.000-24.000 km/năm) để kiểm soát giá trị còn lại của xe khi kết thúc hợp đồng.

Nếu vượt quá hạn mức, khách thuê sẽ bị tính phí bổ sung, thường dao động 0,15-0,30 USD cho mỗi km vượt mức, tùy thương hiệu. Với các hãng xe sang như Mercedes-Benz, BMW hay Audi, mức phí thường ở nhóm cao nhất.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng tình huống trên là lời cảnh báo cho những ai thuê xe nhưng không kiểm soát quãng đường sử dụng. Một số bình luận cho biết người thuê thường đánh giá thấp số km thực tế mình đi mỗi năm, đặc biệt khi thay đổi công việc, nơi ở hoặc thói quen di chuyển.

Ngoài phương án đổi xe, một số hãng cho thuê còn cho phép gia hạn hợp đồng và cộng thêm hạn mức quãng đường, hoặc miễn/giảm phí vượt km nếu khách tiếp tục ký hợp đồng thuê xe mới.

Theo Motor1

