Tôi đang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái và gặp một tình huống khá “khó xử”, mong được anh chị em trong nghề chia sẻ kinh nghiệm.

Dịp Tết vừa rồi, lượng khách thuê xe tăng cao nên bên tôi cũng quay vòng xe liên tục. Có một khách thuê xe đi chơi Tết vài ngày, làm hợp đồng đầy đủ, đặt cọc theo quy định. Khi khách trả xe, tôi kiểm tra tình trạng xe, giấy tờ, nhiên liệu… mọi thứ đều ổn nên hoàn cọc ngay trong ngày.

Khách thuê xe dính phạt nguội sau khi đã trả cọc. Liên hệ nộp phạt nhưng khách không hợp tác, chủ xe rơi vào thế khó. Ảnh minh họa. Hoàng Hiệp.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi khách trả xe, tôi tra cứu trên hệ thống phạt nguội thì phát hiện xe dính lỗi vi phạm giao thông đúng vào thời gian khách đó sử dụng. Thời điểm bàn giao xe, lỗi chưa cập nhật trên hệ thống nên tôi hoàn toàn không biết để giữ lại tiền cọc.

Tôi đã liên hệ lại, gửi thông tin vi phạm và đề nghị khách phối hợp nộp phạt theo đúng điều khoản hợp đồng (người thuê chịu trách nhiệm với các lỗi phát sinh trong thời gian sử dụng). Nhưng khách không hợp tác, cho rằng đã thanh lý hợp đồng và nhận lại cọc thì coi như xong.

Hiện tôi khá lo lắng vì nếu không xử lý, xe có thể bị ảnh hưởng đến đăng kiểm hoặc các thủ tục sau này. Vậy trong trường hợp này, chủ xe nên làm gì để bảo vệ quyền lợi? Có nên làm việc với cơ quan chức năng để xác nhận người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm?

Rất mong được các anh chị có kinh nghiệm chia sẻ để anh em làm dịch vụ hạn chế thiệt hại.

Độc giả Tuấn An (Đông Anh, Hà Nội)

