Lần đầu tiên, cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver (tên thật Trần Tụ Long, sinh năm 1993 & Bom (tên thật là Phan Tuyết Nga, sinh năm 1993) - cả hai từng là dancer nổi tiếng và gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với tên gọi Thủng Long Family, đã đưa tinh thần sáng tạo của mình ra khỏi không gian số, kiến tạo một lễ hội âm nhạc mang tính tương tác cao, kết nối chặt chẽ giữa âm nhạc, chuyển động và ánh sáng.

Bom mang tới năng lượng tươi mới tại lễ hội âm nhạc.

Không dừng lại ở khuôn mẫu của một lễ hội EDM thông thường, Sync Fest 2025 được định hình như một ngày hội giải phóng năng lượng, nơi mỗi khán giả được dẫn dắt để tháo bỏ sự e ngại, hòa mình vào nhịp điệu chung và chạm tới phiên bản bùng nổ nhất của chính mình. Ba yếu tố chuyển động - âm nhạc - ánh sáng được lập trình đồng bộ, tạo nên trạng thái "sync" hiếm thấy giữa sân khấu và khán đài.

Điểm đặc biệt của Sync Fest nằm ở việc khán giả không còn đứng ngoài quan sát. Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Long Oliver & Bom cùng các vũ công, từng động tác, từng nhịp nhảy được hướng dẫn cụ thể, giúp mọi người dù không có kỹ năng vũ đạo vẫn có thể tự tin tham gia. Cả không gian lễ hội trở thành một sàn nhảy khổng lồ, nơi hàng trăm khán giả cùng chuyển động, cùng tạo nên những màn trình diễn tập thể đầy năng lượng.

Thủng Long Family khuấy đảo lễ hội âm nhạc tại Hưng Yên.

Trên sân khấu, Long Oliver & Bom không chỉ biểu diễn mà còn đóng vai trò như những kiến trúc sư trải nghiệm, kết hợp rap, MC, vũ đạo và vận động thể chất để kéo khán giả nhập cuộc một cách chủ động. Gần một phần ba thời lượng chương trình được dành cho khán giả trực tiếp thể hiện cá tính, tạo nên bức tranh sôi động, đa sắc của tuổi trẻ.