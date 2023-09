Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Sơn Trà, UBND xã Sơn Châu và Trường mầm non xã An Hoà Thịnh (huyện Hương Sơn), một công ty kinh doanh dược phẩm ở Hà Nội đã tổ chức trao quà trung thu cho gần 800 hộ gia đình với hơn 2.200 thiếu niên, nhi đồng.

Mỗi hộ dân hoặc trẻ em thuộc xã Sơn Trà và xã Sơn Châu được tặng một hộp quà là nước súc miệng, hoặc siro bổ phế, hoặc thuốc trị xương khớp cùng số tiền 100.000 đồng. Riêng gần 500 học sinh ở xã An Hoà Thịnh, mỗi cháu được nhận một trong những món quà nói trên.

Rất đông các cháu thiếu niên, nhi đồng tập trung về nhà văn hoá xã Sơn Châu để nhận quà trung thu. Ảnh: Trần Trung Thái

Do ở xa nên nhiều phụ huynh thuộc xã An Hoà Thịnh phải gác bỏ công việc để chở con em đến trụ sở xã Sơn Châu nhận quà. Tuy nhiên, do người đông, khâu tổ chức không được bố trí chu đáo nên cuối cùng gần 500 cháu phải quay về xã An Hoà Thịnh để nhận quà.

Sau nhiều giờ háo hức chờ đợi, các cháu cũng được nhận quà. Gần 350 cháu học mầm non và tiểu học nhận được hộp nước súc miệng và siro bổ phế, còn 150 thiếu niên được tặng thuốc trị xương khớp.

Theo thông tin ghi trên nhãn hàng, nước súc miệng được dành cho người bị các bệnh răng miệng, người hút thuốc lá...

Còn hộp thuốc xương khớp có đối tượng sử dụng là người bị viêm khớp, thoái hoá khớp, đau nhức, khó vận động. Hộp này được khuyến cáo “không dùng cho người dưới 18 tuổi”.

Trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ phụ trách việc nhận quà thuộc xã An Hoà Thịnh cho biết, nghe tin trao quà trung thu thì cứ nghĩ là gói bánh, kẹo hoặc bút vở nên thông báo cho các gia đình đi nhận, chứ tặng quà kiểu này là không phù hợp.

Của cho và cách cho

“Khi nghe thông báo được trao quà trung thu, các cháu rất háo hức, tuy nhiên sau đó đều thất vọng. Quà trung thu phải phù hợp lứa tuổi và có ý nghĩa. Đối với trẻ nhỏ, quà cáp không cần nhiều, chỉ cần 1 gói bánh, hộp kẹo là vui. Quà cho các cháu thì các cháu phải được dùng, của cho không bằng cách cho”, vị cán bộ xã khẳng định.

Bà T.T.B (40 tuổi, trú xã An Hoà Thịnh) chia sẻ: “Sáng con tôi đi học về nói là chiều đi nhận quà ở xã bên, xin nghỉ học thêm. Cả trưa con cứ loay hoay không chịu ngủ, chỉ mong đến giờ đi nhận quà. Khoảng 13h30, con ra khỏi nhà, đến 17h mới về, cầm theo hộp thuốc trị xương khớp với vẻ mặt buồn thiu. Thương con, tôi phải đi mua bánh trung thu về để an ủi”.

Lý giải về việc tặng thuốc xương khớp cho các em nhỏ vào dịp Trung thu, đại diện đơn vị trao quà cho biết: “Lúc đầu An Hoà Thịnh không có trong kế hoạch, nhưng do có người xin nên chúng tôi đã hỗ trợ 500 suất quà. Khi phát quà tại xã Sơn Châu, do người quá đông nên hơi rối, các bạn bốc hàng đã lấy nhầm một số hộp thuốc xương khớp. Công ty sẵn sàng đổi và tặng thêm 100 suất nước súc miệng cho các cháu".

Thuốc xương khớp được khuyến cáo “không dùng cho người dưới 18 tuổi” nhưng lại được tặng cho các em nhỏ nhân dịp Trung thu. Ảnh: Trần Hoàn

Một giáo viên thuộc xã An Hoà Thịnh thẳng thắn cho rằng, kể cả không nhầm thì việc tặng nước súc miệng và siro bổ phế cho các cháu vào thời điểm này cũng không phù hợp, thiếu thực tế.

Theo ông Hồ Thái Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, huyện sẽ kiểm tra cụ thể rồi thông tin sau.