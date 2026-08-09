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Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Thương cảng Vân Đồn được thành lập năm 1149. Đây là thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt, gồm nhiều bến thuyền trên các đảo ở vịnh Bái Tử Long. Trên phạm vi khoảng 200 km² có các bến: Cống Đông, Cống Tây; Cái Làng, Cống Cái; Cái Cổng, Con Quy; Cống Yên, Cống Hẹp thuộc Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ngày nay.

Không chỉ là nơi giao thương, Vân Đồn còn giữ vai trò tiền tiêu về quốc phòng, kiểm soát tàu thuyền nước ngoài trước khi vào nội địa.