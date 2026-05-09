Chồng mất sớm, một mình nuôi ba con khôn lớn, bà Võ Thị Dần (75 tuổi, trú thôn Minh Lạng, xã Đức Đồng, Hà Tĩnh) từng mong tuổi già được bình yên. Thế nhưng, những biến cố liên tiếp ập xuống khiến người mẹ vừa phải đối mặt với nỗi đau và sống trong cảnh nghèo khó suốt nhiều năm qua.

Chị Bạch Thị Vân mắc bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn lại la hét và phá phách. Ảnh: Sỹ Thông

Người con trai cả của bà là anh Bạch Xuân Chinh qua đời khi mới 37 tuổi, để lại đứa con nhỏ cùng khoảng trống không gì bù đắp được. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất con, bà Dần lại tiếp tục đối diện bi kịch của người con gái thứ hai là chị Bạch Thị Vân (SN 1979) mắc bệnh tâm thần.

Năm 2017, sau khi sinh con đầu lòng, chị Vân có biểu hiện trầm cảm rồi dần mất kiểm soát hành vi. Những cơn la hét, đập phá xuất hiện ngày một nhiều. Lo sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ, gia đình chồng buộc phải đưa con nhỏ về quê nội chăm sóc.

Từ đó, chị Vân sống trong trạng thái không còn tỉnh táo, thường xuyên kích động. Nhiều lần chị phá cửa chạy ra ngoài rồi quay về phá phách trong nhà, thậm chí đánh cả mẹ ruột mình.

“Có lần nó nổi cơn đánh tôi. Tôi già rồi, không chạy nổi, cũng chẳng chống lại được. Nhưng nó là con gái tôi mang nặng đẻ đau, giờ bệnh tật thế này, tôi thương con nên vẫn cố gắng chăm sóc. Tôi chỉ sợ tuổi già không còn đủ sức, sợ một ngày mình nằm xuống sẽ chẳng còn ai bên cạnh lo cho nó”, bà Dần nghẹn ngào trải lòng.

Để tránh việc con gái phá phách, gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh, không còn cách nào khác, người mẹ già buộc phải xích chân con lại.

Mỗi lúc lên cơn mất ý thức, chị Vân phá phách, thậm chí tấn công cả mẹ của mình. Ảnh: Sỹ Thông

Gần 10 năm qua, căn nhà nhỏ của bà Dần chỉ có tiếng la hét vô thức của chị Vân. Mọi sinh hoạt của chị gói gọn trong một góc nhà. Hằng ngày, bữa ăn được bà đưa qua ô cửa sổ nhỏ. Chỉ khi chị ngủ hoặc lúc tỉnh táo, bà mới dám vào dọn dẹp, làm gì cũng phải nhẹ tay vì sợ con lên cơn kích động.

Những tháng ngày ấy cứ lặp đi lặp lại, bào mòn sức lực của người mẹ đã bước sang bên kia dốc cuộc đời.

Ông Võ Đình Chiến, trưởng thôn Minh Lạng (xã Đức Đồng) xác nhận, con gái bà Dần là chị Bạch Thị Vân bị bệnh tâm thần nặng, gia đình thường xuyên phải nhốt trong nhà riêng tách biệt. Nếu không, mỗi lần trốn ra ngoài, chị Vân lại lên cơn la hét, phá phách, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Được biết, bà Dần còn một người con trai hiện sinh sống tại TPHCM. Trước đây, vì hoàn cảnh quá khó khăn, bà từng phải cho làm con nuôi khi con mới 3 ngày tuổi. Dù sau này mẹ con nhận lại nhau, nhưng mỗi người một hoàn cảnh nên việc qua lại, đỡ đần cũng hạn chế.

“Tiền trợ cấp của con gái mỗi tháng được 750.000 đồng, tôi dành để mua thuốc cho con. Giờ già yếu rồi, tôi không còn sức đi làm kiếm tiền nữa nên bữa ăn của hai mẹ con cũng thiếu trước hụt sau. Vân nằm một chỗ, vệ sinh không tự chủ được, ngày nào cũng phải mua bỉm nên tốn kém lắm”, bà Dần xót xa nói.

Ông Trần Cao Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Đồng cho biết, hoàn cảnh của bà Dần thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Dù chính quyền đã quan tâm hỗ trợ, song nguồn lực còn hạn chế, gia đình rất cần thêm sự chung tay của các nhà hảo tâm để người mẹ già có thêm điều kiện chăm sóc con gái bệnh tật trong những năm tháng cuối đời.

Bạn đọc giúp bà Võ Thị Dần có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.119 (bà Võ Thị Dần) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Võ Thị Dần, theo địa chỉ: thôn Minh Lạng, xã Đức Đồng, Hà Tĩnh.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.