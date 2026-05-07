MS 2026.117

Tại thôn Phan Hiền (xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị), câu chuyện về gia đình bà Nguyễn Thị Tiệp (SN 1958) và ông Phạm Văn Hòa (SN 1955) khiến nhiều người nghẹn lòng.

Bà Tiệp luôn túc trực bên giường bệnh, tỉ mỉ chăm sóc người chồng bị liệt nửa người

Ngôi nhà nhỏ nép mình giữa khu vườn xanh tưởng chừng yên bình, nhưng bên trong là những tháng ngày nặng trĩu lo toan. Trên chiếc giường sát cửa sổ, ông Hòa nằm bất động, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người vợ đã ở tuổi xế chiều.

Hơn một thập kỷ qua, bà Tiệp phải gánh chịu những mất mát quá lớn: hai người con trai lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông, chồng lâm bệnh nặng, con út lại mắc hội chứng Down bẩm sinh.

Vợ chồng bà có 4 người con. Khi người con út - Phạm Tiến Đạt (SN 2003) - được chẩn đoán mắc hội chứng Down, cả gia đình bà Tiệp bị sốc. Nỗi lo về tương lai của con luôn thường trực trong lòng cha mẹ.

Bi kịch tiếp tục ập đến khi vào các năm 2002 và 2007, hai người con trai lần lượt qua đời trong những vụ tai nạn giao thông khi tuổi đời còn rất trẻ. Những mất mát dồn dập khiến vợ chồng bà suy sụp cả về tinh thần lẫn sức khỏe.

Hiện nay, chỉ còn người con gái sinh năm 1983 đã lập gia đình gần nhà, thỉnh thoảng sang phụ giúp. Tuy nhiên, phần lớn gánh nặng chăm sóc vẫn dồn lên vai người mẹ già.

Ngoài chăm chồng bệnh nặng, bà Tiệp còn phải lo cho con trai út mắc hội chứng Down

Bản thân bà Tiệp mang nhiều bệnh nền như đau khớp, cao huyết áp, sức khỏe ngày càng suy giảm. Trong khi đó, ông Hòa mắc bệnh gan, từng bị thủng dạ dày, rối loạn thần kinh khiến tay chân run rẩy suốt hơn 10 năm. Hai tháng gần đây, ông bị liệt nửa người, phải nằm một chỗ.

Mỗi ngày, bà Tiệp dậy từ sớm để nấu cháo, đút cho chồng ăn, lau người, thay quần áo, xoa bóp tay chân. Những công việc tưởng chừng giản đơn lại trở thành gánh nặng lớn với người phụ nữ đã bước qua tuổi lục tuần.

“Ngày nào tôi cũng phải dìu ông dậy, vệ sinh, đút từng thìa cháo. Đêm không dám ngủ sâu, sợ ông đau mỏi mà không trở mình được… Ban ngày còn bận rộn, chứ đêm xuống là nước mắt lại rơi…”, bà Tiệp nghẹn ngào.

Không chỉ chăm chồng, bà còn phải lo cho con trai út nay đã 23 tuổi nhưng nhận thức hạn chế, không thể tự chăm sóc bản thân. Mọi sinh hoạt của Đạt đều cần có mẹ bên cạnh.

Khó khăn càng chồng chất khi gia đình không có nguồn thu nhập ổn định. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc men và bỉm tã cho ông Hòa đã hơn 2 triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào trợ cấp và sự hỗ trợ từ người thân.

Hai người con trai lần lượt qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, cậu con út Phạm Tiến Đạt mắc hội chứng Down, gần 70 tuổi bà Tiệp vẫn phải gắng gượng làm chỗ dựa cho cả gia đình

Ông Lương Ngọc Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thủy, cho biết gia đình bà Tiệp là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng.

Ở tuổi xế chiều, khi đáng lẽ được nghỉ ngơi, bà Tiệp vẫn phải gồng mình làm chỗ dựa cho cả gia đình. Nghị lực của người mẹ ấy lay động lòng người, mong nhận được sự sẻ chia để bà có thêm sức mạnh vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt phía trước.

Bạn đọc giúp bà Nguyễn Thị Tiệp có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.117 (bà Nguyễn Thị Tiệp) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Tiệp theo địa chỉ: thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.