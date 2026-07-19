OnePlus sẽ từ bỏ thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Ảnh: Cnet

Theo thông báo chính thức, OnePlus sẽ không ra mắt bất kỳ mẫu điện thoại mới nào tại hai khu vực này sau dòng OnePlus 15.

Toàn bộ hoạt động kinh doanh tại đây sẽ được bàn giao và hợp nhất dưới thương hiệu Oppo.

Dù vậy, OnePlus vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tại thị trường nội địa Trung Quốc. Ngược lại, Realme - một thương hiệu con khác của Oppo - sẽ rút khỏi Trung Quốc để tập trung hoàn toàn vào các thị trường quốc tế.

Đại diện OnePlus cho biết đây là quyết định chung được hai bên thảo luận kỹ lưỡng, nhằm tối ưu hóa năng lực cốt lõi và đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng trong bối cảnh mới.

Ngành công nghiệp smartphone toàn cầu đang trải qua giai đoạn đầy thách thức. Tình trạng khan hiếm và giá chip nhớ tăng kỷ lục đã buộc các hãng sản xuất phải đồng loạt tăng giá thành sản phẩm.

Theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường IDC, lượng thiết bị xuất xưởng trên toàn cầu trong quý I/2026 đã sụt giảm nghiêm trọng, chấm dứt chuỗi tăng trưởng liên tục từ giữa năm 2023.

Báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research cũng chỉ ra lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu đã chạm mức thấp kỷ lục kể từ năm 2013.

Được thành lập vào năm 2013 bởi Pete Lau và Carl Pei, OnePlus nhanh chóng sở hữu lượng người hâm mộ trung thành nhờ chiến lược tiếp thị độc đáo và những chiếc điện thoại cấu hình cao nhưng giá rẻ.

Tuy nhiên, sau khi Carl Pei rời đi vào năm 2020 để thành lập startup Nothing, OnePlus dần đánh mất bản sắc riêng.

Ông Paolo Pescatore, chuyên gia phân tích tại PP Foresight, nhận định: "OnePlus từng thành công vang dội với vị thế 'kẻ hủy diệt flagship'. Nhưng việc tăng giá, mở rộng danh mục sản phẩm quá đà cùng sự tích hợp ngày càng sâu vào Oppo đã biến hãng thành một thương hiệu Android cao cấp mờ nhạt trong một thị trường đã quá chật chội".

Chuyên gia này phân tích thêm, áp lực từ chuỗi cung ứng, chi phí tiếp thị leo thang cùng các rào cản pháp lý và dịch vụ hậu mãi khiến các hãng nhỏ rất khó cạnh tranh.

Tại châu Âu, OnePlus thất bại do thị trường bị phân mảnh; còn tại Mỹ, việc thiếu mối quan hệ với các nhà mạng lớn đã khiến hãng không thể tiếp cận được nhóm khách hàng đại chúng.

"OnePlus không thất bại về chất lượng sản phẩm, họ thất bại vì không thể duy trì bản sắc riêng để đạt quy mô cạnh tranh bền vững", ông Pescatore nhấn mạnh.

Đối với người dùng hiện tại, OnePlus cam kết các quyền lợi và dịch vụ hậu mãi vẫn được giữ nguyên. Những thiết bị còn trong thời gian hỗ trợ như OnePlus 13 hay OnePlus 15 vẫn sẽ nhận cập nhật phần mềm đầy đủ.

Dù vậy, hệ điều hành Oxygen OS đặc trưng của hãng sẽ được chuyển đổi sang Color OS của Oppo thông qua các bản cập nhật tới.

Tại các thị trường ngoài phương Tây như Ấn Độ, nơi OnePlus sở hữu thị phần lớn, hãng chưa đưa ra bình luận nào về việc có rút lui hay không.

Về phía tập đoàn mẹ, Oppo khẳng định hiện chưa có kế hoạch mở rộng dải sản phẩm smartphone mang thương hiệu Oppo vào thị trường Mỹ.

Việc OnePlus đóng cửa đồng nghĩa với việc Oppo đã chính thức đánh mất cầu nối duy nhất tại thị trường di động lớn này.

(Theo Cnet)