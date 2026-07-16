Chương trình khuyến mãi mùa tựu trường thường niên của Apple hiện đã chính thức áp dụng tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Chương trình này mang đến cho học sinh, sinh viên đại học và đội ngũ nhà giáo cơ hội nhận quà tặng miễn phí khi mua các dòng máy Mac hoặc iPad đủ điều kiện.

Tùy thuộc vào từng quốc gia, quà tặng kèm sẽ khác nhau, bao gồm bộ 4 thiết bị định vị AirTag, tai nghe AirPods 4, bút cảm ứng Apple Pencil Pro hoặc thẻ quà tặng Apple.

Ngoài ra, người mua cũng có thể lựa chọn quy đổi quà tặng thành mức giảm giá trực tiếp khi mua các phụ kiện có giá trị cao hơn.

Các sản phẩm Apple nằm trong chương trình ưu đãi mùa tựu trường tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, tại Việt Nam, Trung Quốc và Singapore, khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được một bộ 4 thiết bị định vị AirTag khi mua bất kỳ dòng MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air hoặc iPad Pro mới nào thông qua cửa hàng trực tuyến dành cho giáo dục của Apple.

Tại Ấn Độ, người dùng có thể tùy chọn nhận bộ 4 chiếc AirTag hoặc tai nghe AirPods 4 khi mua MacBook Air/Pro, hoặc nhận bút Apple Pencil Pro khi mua iPad Air/Pro. Tại Malaysia, Philippines, Đài Loan và Thái Lan, Apple áp dụng hình thức tặng thẻ quà tặng.

Đáng chú ý, dòng máy tính xách tay mới MacBook Neo không nằm trong danh mục sản phẩm được áp dụng ưu đãi. Các thiết bị khác như iPad mini, iPad dòng tiêu chuẩn và các dòng máy tính Mac để bàn cũng bị loại trừ khỏi chương trình.

Tại các quốc gia châu Á nêu trên, chương trình ưu đãi sẽ kéo dài đến hết ngày 27/8. Hiện tại, Apple vẫn chưa khởi động chương trình Back to School tại Mỹ, Canada hay châu Âu, nhưng dự kiến sẽ sớm mở rộng sang các khu vực này trong thời gian tới.

Theo điều khoản của Apple, ưu đãi áp dụng cho sinh viên hoặc tân sinh viên đại học và phụ huynh mua thay cho con mình, cũng như giảng viên, nhân viên và giáo viên ở tất cả các cấp lớp.

(Theo Macrumors)