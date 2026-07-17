Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, những chiếc điện thoại gập cao cấp đã tăng giá một cách nhanh chóng tại thị trường Việt Nam.

Giá những chiếc điện thoại gập cao cấp ngày càng tăng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: :Lê Mỹ

Theo đó, nếu như giá Z Fold 6 của Samsung tại thời điểm ra mắt là 43,99 triệu đồng, thì đến thế hệ Z Fold 7 mức giá đã lên 46,99 triệu đồng (tăng 3 triệu đồng).

Trong khi đó, Honor bắt đầu ra mắt điện thoại gập tại Việt Nam với mẫu Magic V3 có mức giá 39,99 triệu đồng vào năm 2024; đến năm 2025 với chiếc Magic V5 mức giá đã lên tới 44,99 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng).

Nhưng Oppo mới là hãng tăng giá điện thoại gập mạnh nhất. Nếu như chiếc Find N5 có giá 44,99 triệu đồng thì đến Find N6 giá đã lên đến 64,99 triệu đồng (tăng 20 triệu đồng).

Theo đại diện các hệ thống bán lẻ trong nước, mức giá điện thoại nói chung và điện thoại gập tại Việt Nam liên tục tăng trong thời gian qua là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, đặc biệt là bộ nhớ điện thoại; do các công ty về AI đang mua rất nhiều bộ nhớ phục vụ cho các trung tâm dữ liệu, dẫn đến khan hiếm bộ nhớ, thiếu linh kiện làm cho các sản phẩm smartphone tăng giá.

Thông tin đến từ các hệ thống bán lẻ điện thoại tại Việt Nam cũng cho biết, mức tăng giá này vẫn sẽ chưa dừng lại và dự kiến vẫn còn kéo dài, đặc biệt là các sản phẩm điện thoại gập chuẩn bị ra mắt sắp tới.

Cụ thể, với bộ đôi Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra được Samsung ra mắt tại sự kiện ngày 22/7 tới, mức giá dự kiến được các hệ thống bán lẻ trong nước đưa ra rơi vào khoảng từ 52 đến 65 triệu đồng. Trong khi đó chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple dự kiến ra mắt tháng 9/2026, có tên gọi iPhone Fold (hoặc iPhone Ultra), cũng sẽ có mức giá trên 60 triệu đồng và thậm chí là cao hơn nữa.

Theo các số liệu nghiên cứu thị trường và chia sẻ từ các hệ thống bán lẻ, điện thoại gập hiện đang chiếm khoảng 2 - 2,5% số lượng điện thoại bán ra trên toàn cầu và dự kiến đạt 5% vào giai đoạn 2027 - 2028. Tuy nhiên, với sự gia nhập của Apple, phân khúc này được kỳ vọng sẽ nâng thị phần lên khả quan hơn trong thời gian tới.